Por qué elegir cuando puedes llevarte un 'pack' de crema de día y noche (¡antiarrugas!) de Olay por 34 euros

Aunque nuestra rutina de belleza incluye muchos cosméticos para tratar de conseguir una piel perfecta, la crema hidratante es uno de los productos más indispensables de nuestro neceser. Dar con la más adecuada para nosotros no es sencillo, pero una vez la encontramos, ya no podemos vivir sin ella. Y si, además completamos la acción de este cosmético con otros, los resultados serán más que efectivos. Por ejemplo, no está de más incluir una limpieza diaria que nos ayuda a eliminar la suciedad , al tiempo que permite que la formulación de la crema hidratante penetre en profundidad.

Claro que, si queremos conseguir los mejores resultados, debemos conocer, además del orden en el que aplicar los productos, el momento del día en el que su uso aporta más beneficios. Es decir, cuando nuestra piel aprovecha en mayor medida las acciones de los cosméticos. Para ello se han desarrollado muchas líneas “de día” y “de noche” que indican cuándo es el momento oportuno para aplicarlos. Así, por las mañanas es recomendable apostar por texturas ligeras que sean la base a otros cosméticos mientras que, por la noche, es recomendable apostar por productos nutritivos que regeneren la piel tras un día expuestos a los agentes externos.

Por ello, no está de más contar con cremas específicas para cada momento del día... ¡y en Amazon te lo ponen fácil! El pack de Olay Regenerist que incluye un cosmético antiarrugas de día y otro de noche está rebajado un 20% en la plataforma para que compruebes los beneficios de apostar por este tipo de rutinas combinadas. ¿Te animas a lucir una piel de escándalo?

Este 'pack' incluye un cosmético de día y uno de noche. Amazon

Una rutina facial completa

Si esta oferta tiene algún punto fuerte, claramente es que incluye las dos cremas para completar nuestra rutina: tanto la de día como la de noche, siendo ambas compatibles con todo tipo de pieles. La primera, sin embargo, está pensada para renovar visiblemente la luminosidad de la piel, al tiempo que mejora la textura sedosa y suave. La segunda, la que está pensada para mimar el rostro antes de irnos a dormir, recupera y reafirma visiblemente la piel mientras descansamos. ¡Y ambas por poco más de 34 euros!

