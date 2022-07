La controversia con el etiquetado de alimentos Nutriscore ha hecho que todas las miradas se hayan posado en una nueva manera de ofrecer información sobre los productos que los consumidores compran. Nutrinform se alza como una forma novedosa de etiquetado que presenta un valor añadido del que nos habla Daniela Martini, investigadora y profesora asistente del Departamento de Alimentos, Medio Ambiente y Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Milán.

¿Qué es lo que cambia con los etiquetados en los alimentos que ya conocíamos?A diferencia del resto de sistemas de etiquetado, Nutrinform informa a los consumidores de la cantidad de calorías, sal, azúcar y grasa de cada alimento, así como de su contribución a la dieta global por ración y no por un valor genérico como 100g, que está completamente alejado de las porciones reales consumidas y conduce a graves errores de apreciación.



Además, no discrimina ningún alimento y no pretende valorar los alimentos por 100g, concepto que no tiene sentido científico si no se consideran las cantidades y frecuencias de consumo correctas.



Por lo tanto, es también un sistema que no influye subrepticiamente en los consumidores, sino que los faculta decisiones, porque, aunque proporciona toda la información necesaria, no pretende elegir por ellos, como en el caso de los semáforos.