Hinchazón, flatulencias o pesadez: tres infusiones naturales que facilitan la digestión tras las comidas

Un gran porcentaje de personas experimenta problemas a la hora de hacer la digestión, sobre todo debido a la hinchazón y pesadez o a la malabsorción de los alimentos. No obstante, la digestión es un proceso realmente importante porque "el cuerpo necesita los nutrientes provenientes de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente y mantenerse sano", explican en el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIH).

En este sentido, las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas, los minerales y el agua son nutrientes necesarios que el aparato digestivo descompone en pequeños trozos para que el organismo pueda absorberlos y utilizarlos como energía.

Plantas con propiedades medicinales para digestiones pesadas

Una gran parte de las afecciones digestivas que producen una mala digestión requieren tratamiento farmacológico, pero existen una serie de plantas con propiedades medicinales beneficiosas en estos casos que se pueden ingerir en forma de infusión.

Así, la alcachofa o el cardo mariano son dos soluciones naturales efectivas "para los problemas digestivos y las digestiones pesadas" porque sus componentes "aumentan la secreción biliar, combaten los hepatotóxicos y mejoran los procesos digestivos", explican en el portal especializado del Centro de Investigación sobre Fitoterapia (INFITO).

En primer lugar, la alcachofa es una planta con propiedades medicinales que se suele emplear en dietas de adelgazamiento, pero también es útil para facilitar la digestión. "Tiene una capacidad depurativa pues ejerce un efecto estimulador de las funciones hepatobiliares y tiene actividad diurética", añaden.

Asimismo, las autoridades sanitarias consideran su uso tradicional "para el alivio sintomático de los trastornos digestivos como la dispepsia con sensación de plenitud, hinchazón y flatulencia".

Por otro lado, la infusión de cardo mariano es ideal para el hígado por su contenido en silimarina y también en casos de exceso de comida. De hecho, se recomienda su ingesta "para el alivio de las dispepsias (malestar abdominal) y los trastornos digestivos funcionales de origen biliar".

Por último, la infusión de hinojo es otra de las alternativas más populares para aliviar los problemas en el aparato digestivo y facilitar la digestión tras las comidas. Se puede utilizar para tratar de forma natural síntomas estomacales leves, como la hinchazón o las flatulencias.

Esto se debe las propiedades de sus frutos, que tienen la capacidad de "estimular la digestión y el poder de calmar los espasmos y los dolores abdominales, como la gastritis". Además, contribuye al alivio de los gases intestinales al bloquear "los procesos de fermentación de los alimentos en la fase digestiva".