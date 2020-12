Caldos, infusión de manzanilla, yogur natural... ¿cuáles son los remedios más utilizados para aliviar la diarrea?

La diarrea es un incremento en el volumen, la fluidez o la frecuencia de las deposiciones y se trata de un problema frecuente entre la población que aparece como un síntoma de otras infecciones o enfermedades y que, a nivel general, suele durar poco tiempo.

No obstante, aunque la diarrea aguda sea la más común, muchas personas pueden padecer diarrea persistente o crónica. Según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), la forma aguda suele durar de uno a dos días y tiende a desaparecer espontáneamente. La diarrea persistente puede durar de dos a cuatro semanas, mientras que la crónica se mantiene, al menos, durante cuatro semanas, y podría ser un signo de alerta de una afección más grave.

¿Por qué se produce la diarrea? ¿Qué complicaciones puede tener?

Pero, ¿cuáles son las causas que originan diarrea? Tal y como explican desde MedlinePlus, algunos de los motivos frecuentes son los siguientes:

Contaminación por bacterias a través de alimentos o agua.

Virus como la gripe, el norovirus o rotavirus. El rotavirus es la causa más común de diarrea aguda en niños.

Parásitos que se encuentran en el agua o alimentos contaminados.

Determinados medicamentos como antibióticos o antiácidos.

Intolerancia y sensibilidad a ciertos alimentos, como la intolerancia a la lactosa.

Enfermedades del estómago, el intestino delgado o el colon, como la enfermedad de Crohn.

Problemas del funcionamiento del colon, como el síndrome del intestino irritable.

En ocasiones, la diarrea puede generar complicaciones o ser señal de un problema de salud grave, por lo que hay que prestar especial atención si los síntomas perduran durante días, si existen signos de deshidratación o si viene acompañada de otros síntomas como fiebre elevada, heces negras o con sangre.

De hecho, una de las principales complicaciones es la deshidratación, esto es, cuando el cuerpo "no tiene suficiente líquidos y electrolitos para funcionar correctamente", añaden en el NIDDK. También puede causar malabsorción de los nutrientes dando lugar a una desnutrición.

Consejos para aliviar la diarrea

Por lo general, la diarrea desaparece por sí sola sin necesidad de tratamiento a los pocos días por los cambios en el estilo de vida y remedios caseros. No obstante, todo dependerá de la infección o enfermedad que la origine y de las recomendaciones de los profesionales sanitarios.

Uno de los principales consejos es reponer los líquidos y las sales para tratar la deshidratación, sobre todo en el caso de la diarrea aguda. El agua es una buena opción, pero no contiene las sales y los electrolitos necesarios para el correcto funcionamiento del organismo. De esta manera, si estás sufriendo diarrea, se recomienda consumir caldos sin grasa, zumos de fruta o bebidas isotónicas. También es beneficioso la ingesta de determinadas infusiones, como la de manzanilla o jengibre.

La alimentación es fundamental para aliviar la diarrea y se recomienda seguir una dieta astringente e ir incorporando alimentos, sobre todo los que contienen fibra, de forma gradual hasta que desaparezca. Así, se recomienda empezar con productos suaves, cocinados con poca grasa y sal: arroz blanco, carnes magras como el pollo, el pescado a la plancha, el yogur natural o frutas como el platano y la manzana.

Sin embargo, se deben evitar algunos productos y alimentos: