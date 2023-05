Las ronchas consisten en una reacción cutánea que produce picor y se ve acompañada de unas manchas rojizas. Erupcionan sobre la piel elevándose en cualquier parte del cuerpo. Tienen distintos tamaños y diferentes formas, pero sus límites están bien definidos.

Los desencadenantes de las reacciones alérgicas

La urticaria suele ser causada por una reacción alérgica a un medicamento o una comida. Las reacciones alérgicas provocan en el cuerpo la liberación de sustancias químicas como la histamina, que hacen que la piel se inflame y se formen las ronchas, ya que hay una pérdida temporal de líquido en los vasos sanguíneos.

Hay diferentes situaciones en las que las ronchas pueden aparecer:





-Por piel seca: cuando a nuestra piel le falta hidratación nos empieza a escocer. Esto es síntoma de que la capa que protege la superficie de la piel deje de desempeñar su función de barrera y por lo tanto sufre más a agresiones externas como a los geles de baño demasiado agresivos, agua muy caliente, el sol, el frío, la contaminación...

-Infecciones parasitarias de la piel como la sarna, que es causada por la hembra del ácaro que deposita sus huevos debajo de las capas de la piel y cuando eclosionan comienza a escocer.

-Dermatitis atópica: debida a un defecto genético de la barrera cutánea que predispone a la piel a la inflamación. Las personas que lo heredan son más propensas a tener asma o fiebre del heno.

-Al tomar un fármaco que le proporcione una reacción alérgica: las reacciones leves pueden tratarse con cremas para reducir los síntomas y las reacciones graves pueden requerir tratamiento con medicamentos como la epinefrina.

Algunos fármacos solucionan la urticaria, pero otros generan reacciones alérgicas. Freepik

-Al comer ciertos alimentos: normalmente las personas que conocen sus alergias no comerían nada que les hiciese daño, no obstante, hay veces que las alergias alimenticias aparecen a lo largo de los años y no se es consciente hasta que se consume un producto y causa erupciones en la piel o inflamaciones.

-Al inhalar polvo o moho: es lo que se denomina alergia a la humedad ambiental y se suele dar por los hongos.

-Al tocar determinadas sustancias por ejemplo: el látex, el cuerpo lo confunde y reacciona como si fuese una sustancia dañina.

-Provocada por picaduras de insecto como de las arañas. Según el tipo de araña que sea, algunas de ellas al entrar en contacto con tu piel y picarte te genera una fuerte alergia y por lo tanto una roncha en la superficie cutánea.

Entre otras posibles causas también se encuentran las infecciones y el estrés.

Sin embargo, en otros casos, la urticaria no forma parte de una reacción alérgica y no se puede identificar la causa de la reacción alérgica. Por ejemplo, pueden ser el resultado de trastornos autoinmunitarios.

En estos trastornos, el sistema inmunitario no funciona correctamente, considera a los tejidos del propio cuerpo como extraños y los ataca. Además, algunos fármacos provocan ronchas directamente sin desencadenar una reacción alérgica. Algunos estímulos físicos (como el calor, el frío, la presión, la fricción o la luz solar) pueden producir ronchas por razones que aún no se conocen bien.

¿Cómo se alivia el picor de la urticaria?

Rascarse alivia temporalmente la picazón, pero se puede dañar la piel, lo que algunas veces da lugar a más picor, como el ciclo conocido de pica-rasca, o una infección denominada infección secundaria. Con el tiempo, la piel acaba siendo más gruesa y escamosa.

Para ello lo que se recomienda es nutrir bien la piel aplicando cremas, bálsamos o aceites. Muchas personas con una irritación leve encuentran alivio en las cremas con hidrocortisona...

En los casos más graves, los fármacos necesarios que le propondrá un médico especialista serán de tipo antihistamínico, corticoide o incluso broncodilatadores para abrir las vías respiratorias y evitar el shock anafiláctico.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.