La obesidad se relaciona con 21 genes implicados en el alzhéimer

Actualmente, la OMS estima que al menos 55 millones de personas en todo el planeta padecen alguna forma de demencia, siendo la más común la enfermedad de Alzhéimer.

Son muchos los factores que pueden contribuir al desarrollo de esta enfermedad, algunos de ellos tratables o modificables, y la obesidad es uno de ellos. Son varias las vías propuestas por las que ésta condición puede influir en la demencia, pero ahora unos autores del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas (Estados Unidos) han alumbrado una nueva y sorprendente.

Un tercio de los genes conocidos en el alzhéimer

Y es que, tal y como detallan en un artículo publicado en la revista científica Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association y recogido por el portal de noticias sobre medicina Medical News Today, un análisis genético realizado a más de 5.600 participantes en el Estudio Framingham del corazón ha relacionado con la obesidad 21 de los 74 genes cuya asociación con el alzhéimer está documentada.

Según apuntan, ya se esperaba encontrar alguna asociación porque otros estudios recientes habían apuntado a que algunos de los genes involucrados en el alzhéimer podrían cumplir funciones en el metabolismo de los lípidos y en el sistema inmune, dos aspectos que frecuentemente se ven desregulados en la obesidad. Sin embargo, resultó sorprendente que fueran tantos (casi un tercio de los conocidos).

Estos resultados aportan a nuestro conocimiento sobre la relación entre la obesidad y el alzhéimer, un asunto complejo en el que influyen factores como la inflamación crónica, el metabolismo de la glucosa o el riesgo cardiovascular. Además, pueden ayudar a desvelar la maquinaria a nivel molecular que entrelaza ambas condiciones.

Y, aunque no puedan servir de base en sí mismos para derivar recomendaciones clínicas, sí que subrayan la importancia de que los profesionales discutan con los pacientes las implicaciones conocidas del exceso de peso, especialmente a nivel abdominal, para garantizar el mejor cuidado posible de la salud cardíaca y neurológica a medida que envejecemos.

Referencias

Sokratis Charisis, Honghuang Lin, Roshni Ray, Roby Joehanes, Alexa S Beiser, Daniel Levy, Sudha Seshadri, Muralidharan Sargurupremraj, Claudia L Satizabal. Obesity impacts the expression of Alzheimer's disease–related genes: The Framingham Heart Study. Alzheimer's & Dementia (2023). DOI: https://doi.org/10.1002/alz.12954

Corrie Pelc. Obesity linked to 21 genes related to Alzheimer’s disease, study finds. Medical News Today (2023). Consultado online en https://www.medicalnewstoday.com/articles/obesity-linked-to-21-alzheimers-disease-genes-study el 08/03/2023