Descubren la razón por la que la covid larga puede provocar secuelas neurológicas

Desde poco después del comienzo de la pandemia se ha venido reportando que algunas de las personas que sufren la infección desarrollan distintas secuelas de larga duración. Algunas de estas consecuencias pueden ser muy graves y afectar incluso al sistema nervioso central.

Se han propuesto diversas explicaciones a este fenómeno. Algunos científicos creen que podría deberse a una reacción inmunológica excesiva, mientras que otros creen que podría ser el resultado de una invasión directa del tejido nervioso por parte del virus. Ahora, un estudio publicado en la revista científica Brain Behaviour & Immunity expone otra posibilidad.

Menos suministro de oxígeno en el cerebro

En este trabajo, firmado por investigadores de la Universidad de Waterloo (Canadá) se combinan los resultados de dos enfoques diferentes (un estudio de laboratorio que realiza test sobre el desempeño cognitivo de los participantes y lo combina con imágenes del nivel de oxígeno en el cerebro y una encuesta nacional a los canadienses entre 2021 y 2022).

En el primero de ellos, los autores hallaron que los individuos que habían experimentado una infección sintomática de covid-19 tuvieron peor desempeño en dos tareas por ordenador, relacionadas respectivamente con la inhibición y con la toma de decisiones impulsiva. Estas personas, por otro lado, no mostraban el aumento de oxigenación en un área del cerebro que en los controles sanos sí que se producía durante la realización de estas tareas.

Estos investigadores, dicen, son "los primeros que muestran un consumo reducido de oxígeno en el cerebro durante una tarea cognitiva en los meses posteriores a una infección de covid-19". Y esto, apuntan, resulta relevante porque "se cree que la falta del suficiente suministro de oxígeno podría ser uno de los mecanismos por los que la covid-19 causa secuelas a nivel cognitivo".

Problemas de regulación de las emociones

Por otra parte, la segunda parte de la investigación, realizada a base de encuestas, examinaba la relación entre la covid, la función cognitiva y los síntomas psiquiátricos. Los participantes que tenían covid reportaron dificultades para concentrarse y problemas de inhibición, así como síntomas de ansiedad y depresión. Estos efectos parecían marginalmente más severos en individuos no vacunados y eran aún detectables cuando se tenía en cuenta el tiempo transcurrido desde la infección.

En base a esto, se concluye que "al margen del género y de otros factores democráticos, la infección por covid-19 de base se correlaciona con un incremento en problemas de regulación de las emociones seis meses después: depresión, ansiedad y agitación. En algunos casos, estamos hablando de niveles sintomáticos que están por encima de los requeridos para ciertos diagnósticos psiquiátricos".

"Estos dos estudios, empleando métodos muy diferentes, subrayan la necesidad de entender el rango completo de los daños que puede causar la covid-19. Aún necesitamos saber más sobre cómo factores como la vacunación afectan al curso de la covid larga, y también tenemos que saber cómo ciertas condiciones como la diabetes, la obesidad y la hipertensión podrían impactar en estos mecanismos y desenlaces", finalizan.

Referencias

Peter A. Hall, Hasan Ayaz, Gang Meng, Anna Hudson, Mohammad N. Sakib, Anne C.K. Quah, Thomas K. Agar, Jessica A. Lee, Christian Boudreau, Geoffrey T. Fong. Neurocognitive and psychiatric symptoms following infection with COVID-19: Evidence from laboratory and population studies. Brain, Behavior, & Immunity - Health (2023). DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbih.2023.100595.