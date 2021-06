¿Tienes insomnio? Cómo evitar los daños para la salud de un sueño deficiente

FLICKR / BLOG COMUNICACIÓN NO VERBAL

No cabe duda de que la calidad del sueño de un gran porcentaje de la población se ha deteriorado a lo largo de estos meses como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Pero, ¿cuáles pueden ser los efectos de una falta de higiene del sueño? Un estudio reciente publicado en la revista 'British Journal of Sports Medicine' ha evidenciado que la inactividad física y la falta de sueño se asocian de forma independiente a un incremento del riesgo de muerte y/o enfermedad cardiovascular o cáncer.

La investigación tenía como objetivo comprobar "la relación conjunta de la actividad física y el sueño con los riesgos de mortalidad por todas las causas y por causas específicas", detallan. Para ello, incluyeron los datos y la información proporcionada de 380.055 participantes del Biobanco del Reino Unido, que realiza un seguimiento de la salud a largo plazo de millones de personas.

¿Existe relación entre la falta de sueño y la baja actividad física?

Así, después de un seguimiento aproximado de 11 años hasta mayo de 2020, las puntuaciones de sueño "mostraron asociaciones de dosis-respuesta con todas las causas, enfermedad cardiovascular total y mortalidad por accidente cerebrovascular isquémico", añaden en el estudio.

En este sentido, los resultados indicaron que, en comparación con el grupo que mantenía un sueño saludable, las personas con una falta de calidad del sueño o que no dormían lo suficiente tuvieron más riesgo de mortalidad por enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y cáncer.

De esta manera, el equipo de investigadores sugiere que existe una probable asociación entre ambos factores. "Las asociaciones perjudiciales de la falta de sueño con los riesgos de mortalidad por todas las causas y por causas específicas se ven agravadas por la baja actividad física, lo que sugiere probables efectos sinérgicos. Nuestro estudio respalda la necesidad de enfocar ambos comportamientos en la investigación y la práctica clínica", especifican.

¿Qué personas tienen un sueño más sano y menor riesgo de mortalidad?

Como recoge Infosalus, las personas más jóvenes, las mujeres, aquellas que no padecían obesidad, las que tenían una mejor situación económica, quienes consumían más verdura y fruta, quienes tenían menos sedentarismo, quienes no consumían tabaco, las personas que no bebían alcohol y quienes practicaban más deporte tenían una puntuación del sueño más saludable.

En cambio, cuando más baja era dicha puntuación, más riesgo existía de mortalidad por cualquier causa, esto es, por los diferentes subtipos de afecciones cardiovasculares y por accidente cerebral.

Se trata de un estudio observacional y no se puede establecer la causalidad entre ambos factores, pero los descubrimientos obtenidos hace que se requieran mayores esfuerzos por centrar la atención en la práctica de deporte físico y en la calidad óptima del sueño para mejorar el estado de salud.