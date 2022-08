Qué es la vasculitis, enfermedad por la que Ashton Kutcher casi pierde la visión y el oído

Ashton Kutcher ha superado uno de los períodos más complicados de su vida. La estrella de Hollywood sufrió hace dos años una vasculitis, una rara enfermedad autoinmune que le afectó a la visión, la audición y al sentido del equilibrio hasta el punto de temer su pérdida total.

"No los aprecias hasta que desaparecen. Estoy contento de estar vivo", declaró el actor en un avance del programa Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, que se emitirá próximamente en National Geographic.

Kutcher confiesa al célebre aventurero que le llevó alrededor de un año recuperar sus sentidos de nuevo y que, a pesar de la situación, no dejó que las dificultades le afectasen. "En el momento en el que ves los obstáculos como cosas que están hechas para ti, la vida se vuelve divertida. Ahí empiezas a superar los problemas en lugar de vivir bajo ellos", explica.

Qué es la vasculitis



Esta rara enfermedad autoinmune es el resultado de la inflamación de los vasos sanguíneos. Las paredes de los mismos se engrosan, reduciendo el espacio dentro del conducto y, por ende, el flujo sanguíneo. Cuando esto sucede, los órganos y tejidos se dañan. Puede afectar a cualquier grupo de edad, a un solo órgano o a varios y la duración también es variable.

Asimismo, cuando se desconoce su causa (así es en la mayoría de los casos) se denomina vasculitis primaria, mientras que si deriva de una infección, otra enfermedad como el cáncer, toxinas o virus como los de la hepatitis, se llama vasculitis secundaria.

Síntomas de la vasculitis

Según el Manual MSD, la sintomatología varía en función del tamaño y de la ubicación de los vasos sanguíneos afectados por la enfermedad, así como el daño producido a los órganos. Estos son los síntomas más comunes:

Problemas en la piel : erupciones de color púrpura, ronchas, urticaria, protuberancias, llagas y coloración moteada.

: erupciones de color púrpura, ronchas, urticaria, protuberancias, llagas y coloración moteada. Dolor en las articulaciones .

. Problemas digestivos : dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y sangre en las heces.

: dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y sangre en las heces. Problemas cardiovasculares : angina e infarto de miocardio.

: angina e infarto de miocardio. Problemas renales : hipertensión arterial, retención de líquidos e insuficiencia renal.

: hipertensión arterial, retención de líquidos e insuficiencia renal. Problemas en los nervios : entumecimiento, hormigueo y debilidad en las extremidades. Esta puede ser precisamente la causa del desequilibrio de Ashton Kutcher.

: entumecimiento, hormigueo y debilidad en las extremidades. Esta puede ser precisamente la causa del desequilibrio de Ashton Kutcher. Problemas cerebrales : convulsiones y accidentes cerebrovasculares.

: convulsiones y accidentes cerebrovasculares. Problemas en los oídos : zumbidos en los oídos y gran pérdida de audición.

: zumbidos en los oídos y gran pérdida de audición. Problemas en los ojos : visión doble o pérdida temporal o permanente de la visión. Este es, en ocasiones, el primer síntoma que se manifiesta.

: visión doble o pérdida temporal o permanente de la visión. Este es, en ocasiones, el primer síntoma que se manifiesta. Otros síntomas generales: fiebre, fatiga, sudores, dolores musculares, pérdida de peso y no tener ganas de comer.

Tratamiento y pronóstico

Si hay una causa clara, se procede al tratamiento de la misma. Para la mayoría de tipos de vasculitis se suelen utilizar corticoesteroides con el fin de reducir la inflamación. A menudo, estos se combinan con inmunosupresores. En el caso de que la vasculitis sea grave se requiere el ingreso de urgencia en el hospital.

El pronóstico varía dependiendo de la gravedad de la vasculitis. Las que afectan a los riñones o al corazón suelen ser las que peor pronóstico tienen.