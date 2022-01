¿Qué es la hematocromatosis? estos son sus síntomas, sus causas y su tratamiento

Los seres humanos necesitamos muchos minerales para vivir y mantener una correcta salud, pero el exceso de los mismos también puede tener consecuencias muy graves. Existen determinadas condiciones, de hecho, que consisten en la acumulación de estos minerales, tal y como ocurre, por ejemplo, con la hematocromatosis.

¿Qué es la hematocromatosis? ¿Cuáles son sus causas?

La hematocromatosis es un trastorno que consiste en la acumulación excesiva de hierro en el cuerpo, con lo que este mineral comienza a resultar tóxico para el organismo. Así, se acumula en tejidos como los del hígado, el corazón y el páncreas, pudiendo llegar a causar daños importantes.

Tiene dos posibles orígenes, en función de lo cual recibe los adjetivos de primaria o secundaria. La primaria es hereditaria, mientras que la secundaria sobreviene a consecuencia de otro problema, como puede ser la anemia, la talasemia, una enfermedad hepática o la recepción de transfusiones de sangre.

¿Cuáles son sus síntomas?

En algunos casos, es posible que la persona afectada no llegue a mostrar síntomas. Sin embargo, en ocasiones puede aparecer un cuadro sintomático complejo, que puede ser difícil de reconocer.

Y es que muchos de estos signos son altamente inespecíficos y propios de muchas afecciones comunes. Por ejemplo, algunos de ellos son dolor articular, dolor abdominal, fatiga, debilidad, diabetes, pérdida de apetito sexual, disfunción eréctil, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, cambios en el color de la piel (que se torna más bronceada o grisácea) y problemas de memoria.

Si no se trata, la hematocromatosis puede terminar provocando problemas hepáticos y problemas cardíacos importantes, que a su vez pueden incluso causar la muerte.

¿Cómo se trata?

En la mayoría de los casos, el tratamiento suele consistir simplemente en la práctica regular de sangrías (flebotomía), por el mismo proceso por el que se realiza para las donaciones de sangre. Se trata de un enfoque sencillo y con pocos efectos colaterales que suele tener gran éxito a la hora de retrasar la progresión de la enfermedad, aliviar los síntomas y prevenir las complicaciones más graves, tales como la cirrosis, la diabetes o las enfermedades cardíacas.

En cambio, para las personas que por diversas razones no puedan someterse a este procedimiento se puede optar por la quelación (eliminación del exceso de hierro a través de las heces o la orina) inducida mediante ciertos medicamentos. Esta estrategia, no obstante, no suele emplearse en las personas con hematocromatosis hereditaria.