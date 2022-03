Qué es el linfedema, la enfermedad que puede aparecer tras la extirpación de los ganglios linfáticos

Casi 11 mil mujeres se someten en España cada año a una mastectomía, y en muchas de estas operaciones, debido a que están afectados, tienen que extirpar algunos ganglios linfáticos. Esto tiene como consecuencia que casi un 30% de estas las mujeres padezcan linfedema, hinchazón y molestias por acumulación de líquidos en alguna extremidad. Controlarlo en sus etapas iniciales es crucial para que afecte lo menos posible a la calidad de vida de los pacientes.

Qué es y por qué se produce el linfedema

El linfedema es se produce por una acumulación de líquido en los tejidos, debajo de la piel, como consecuencia de un mal funcionamiento del sistema linfático, que es el encargado de recolectar y transportar líquido linfático (linfa) a través de los tejidos hacia la sangre. Si este proceso no se hace bien, el líquido no puede llevarse hacia la sangre, no puede expulsarse, y se acumula en los tejidos causando hinchazón, sensación de pesadez u opresión, limitación en el movimiento o incluso infecciones recurrentes en la piel. Al provocar, en algunos casos, una transformación profunda en la imagen de las personas afectadas, así como de su estilo de vida, esta patología puede tener, además de físicas, muchas consecuencias a nivel psicológico.

El mal funcionamiento del sistema linfático, puede estar provocado por la extirpación de los ganglios debido a un tratamiento contra el cáncer. Los tipos de cáncer que más favorecen la aparición de linfedema son mamá, próstata, zona pélvica, linfoma, melanoma y cánceres de cabeza y cuello. Dependiendo de la zona en la que esté el tumor, el linfedema podrá aparecer en unas partes del cuerpo u otras. Así, el cáncer de mama puede provocar linfedema en la zona del seno, el pecho, las axilas y los brazos, los de la región abdominal o pélvica, en el mismo abdomen, los genitales o en las piernas y los de cabeza y cuello se han relacionado con la aparición de linfedema en el rostro y el cuello.

Además del cáncer, puede haber otras como:

•La radioterapia.

•Cambios o mutaciones genéticas que afecten al sistema linfático.

•Lesiones o traumas en ciertas partes del cuerpo.

•Algunas infecciones de parásitos, que obstruyen los ganglios linfáticos, como la Filariasis.

•Otras afecciones de la salud, tal como enfermedades cardiovasculares, artritis, eczema, tuberculosis...

Cómo se trata el linfedema

El linfedema es una enfermedad crónica que puede progresar, por eso requiere de cuidados constantes, tanto como para paliar los síntomas como para prevenir el progreso. El tratamiento consiste, por un lado, en fármacos, y por otro, en distintas terapias, especialmente de fisioterapia.

En cuanto a los fármacos, se puede utilizar puntualmente los antibióticos para tratar las posibles infecciones, medicamentos para tratar eczemas, etc.

En cuanto a las terapias, son muy útiles:

•Hacer ejercicios específicos. Estos ejercicios serán prescritos por un especialista y se deberán realizar unos u otros en función de la zona afectada.

•Drenaje linfático manual. Es una de las terapias más eficaces, y consiste en un masaje específico destinado a desplazar el líquido atrapado en la extremidad hinchada hacia una zona con vasos linfáticos en funcionamiento. Para que sea eficaz, debe hacerse periódicamente.

•Vendas u otras prendas de compresión. El uso de estas vendas, mangas, medias, etc. favorece que el líquido linfático vuelva a fluir.

•Presoterapia. Esta técnica, también muy usada en estética, consiste en colocar sobre la extremidad afectada una bomba que la infla de forma intermitente. La presión ejercida aleja el líquido linfático de los dedos de las manos o de los pies.

•Cuidados especiales. La extremidad afectada deberá recibir cuidados especiales, mucha hidratación, evitar golpes y arañazos… pues las heridas en esta zona pueden empeorar los síntomas y provocar complicaciones, como fibrosis o infecciones.

En algunos casos, como se indica en Mayo Clinic, pueden ser útiles determinadas intervenciones, como

•Trasplante de ganglio linfático, que se extraen de una zona diferente del cuerpo y se unen a la red de vasos linfáticos de la extremidad afectada. Es más eficaz cuando el linfedema no está muy afectado.

•Nuevas vías de secreción. Crear nuevas conexiones entre la red linfática y los vasos sanguíneos. También se recomienda en estadios temprano.

•Extirpación del tejido fibroso. La eliminación de parte del tejido endurecido puede mejorar el funcionamiento de la extremidad. Se realiza sobre todo en casos graves y avanzados.

Pare evitar complicaciones en personas con linfedema, desde Cancer.org, de la American Cancer Society, recomiendan:

•Evitar la obesidad.

•Realizar ejercicio regularmente.

•Evitar llevar prendas o joyas muy ajustadas.

•No levantar mucho peso (en caso de que el brazo sea el afectado).

•Usar ropa suelta.

•Evitar las sandalias (mejor zapato cerrado) en caso de linfedema en piernas o pies.