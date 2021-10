El ganglio linfático centinela: clave para saber hasta qué punto se ha propagado el cáncer de mama

Este martes 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, una jornada para concienciar y visibilizar esta enfermedad que es la primera causa de mortalidad en las mujeres a nivel global. Asimismo, tiene como objetivo fomentar el acceso igualitario a los controles rutinarios, a las herramientas diagnósticas como las mamografías y a un adecuado tratamiento.

En este sentido, el diagnóstico precoz es clave en el cáncer de mama, ya que si se detecta en sus etapas iniciales las tasas de curación y supervivencia son realmente elevadas. Pero, ¿cómo se puede conocer su avance? ¿Qué papel juega el denominado ganglio linfático centinela?

¿Qué son los ganglios linfáticos y para qué sirven?

En primer lugar, los ganglios linfáticos son "órganos pequeños y redondos que forman parte del sistema linfático del cuerpo" que, a su vez, es parte del sistema inmunitario. Así, "consiste en una red de vasos linfáticos y de órganos que contienen linfa", un líquido encargado de transportar los glóbulos blancos que luchan contra infecciones y otros líquidos del organismo, explican en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

Lo que sucede cuando se padece cáncer, es que la linfa a veces transporta células cancerosas que provienen del tumor. Los ganglios son los encargados de filtrar este líquido y de atrapar bacterias, virus y otras células dañadas para luchar contra determinadas enfermedades.

No obstante, "muchos tipos de cáncer se diseminan a través del sistema linfático y uno de los primeros lugares donde se diseminan los cánceres es cerca de los ganglios linfáticos", añaden.

¿Qué indica el ganglio linfático centinela?

El ganglio linfático centinela es el primero en el que es más probable que se diseminen las células cancerosas del tumor principal, aunque a veces hay más de uno. Por tanto, añaden los especialistas de Mayo Clinic, son los primeros ganglios linfáticos "hacia los que drena el tumor" y la biopsia es fundamental para determinar su evolución. "Si los ganglios centinelas no tienen cáncer, entonces es probable que el cáncer no se haya diseminado, y no es necesario extraer más ganglios linfáticos", subrayan.

¿En qué consiste este procedimiento? La biopsia de ganglio linfático centinela es un proceso en el que "se identifica, extirpa y examina el ganglio linfático centinela para determinar si hay células cancerosas, y se usa en personas a quienes ya se les diagnosticó cáncer", detallan en el Instituto Nacional del Cáncer.

En el caso de que el resultado sea negativo, quiere decir que el tumor todavía no se ha diseminado a ganglios linfáticos próximos ni a otros órganos del cuerpo. Si el resultado es positivo, significa que "el cáncer está presente en el ganglio linfático centinela" y también es posible que se haya expandido.

Por tanto, su análisis ofrece una información sobre el grado en el que se encuentra la enfermedad para establecer un tratamiento individualizado. En lo que respecta al cáncer de mama, la principal ventaja es "evitar la extirpación completa de los ganglios linfáticos de la axila y, por tanto, evitar las complicaciones en ese brazo como la retención de líquidos e hinchazón, falta de sensibilidad en la piel del antebrazo o la disminución de la movilidad del brazo", indican en la Clínica Universidad de Navarra (CUN).

De esta manera, la cirugía de este tumor será mucho menos agresiva y el tratamiento se adecuará a cada situación personal para que la recuperación sea lo más óptima posible.