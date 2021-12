Los tumores digestivos son los más frecuentes en España, especialmente el cáncer de colon, más común que ningún otro cáncer si sumamos lo que afectan a hombres y mujeres. En los últimos años, la esperanza de vida de muchos de ellos especialmente el colorrectal, ha aumentado considerablemente y, de apenas unos meses de supervivencia que tenía el cáncer de colón en los años 80, la media en la actualidad es de cinco años. Sin embargo, esta cifra se ha estancado, y tanto especialistas como pacientes creen que sería muy positivo que estos pacientes pudieran beneficiarse antes de las últimas novedades en tratamientos oncológicos, como pusieron de manifiesto en la jornada ‘¿Tienen los pacientes con tumores digestivos acceso a la innovación?’, organizada por la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO).

Más innovación que nunca

La investigación médica está dando pasos de gigante, y en el tratamiento del cáncer en concreto ha permitido que incluso pacientes con mal pronóstico y sin estrategias terapéuticas eficaces, ahora puedan beneficiarse de innovaciones que pueden suponer mejoras en su supervivencia y su calidad de vida. Esto puede permitir que, como afirma Rafael López, presidente de la Fundación ECO (Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO), se pueda alcanzar el hito de salvar tres millones de vida en Europa de aquí a 2030, “hay hasta 800 moléculas que se están investigando en diferentes ensayos clínicos que van a provocar una avalancha de muchos fármacos, muchos de ellos muy prometedores, que van a permitir que los pacientes vivan más y mejor”.

Los tratamientos más novedosos pueden beneficiar especialmente a aquellos pacientes con peor pronóstico y pocas opciones de tratamiento. Gracias a la secuenciación genómica de los tumores, por ejemplo, “se han desarrollado terapias dirigidas, de modo que pacientes que tenían hasta el momento una enfermedad de muy mal pronóstico, sin estrategias terapéuticas eficaces, pueden ahora beneficiarse de un tratamiento específico modificando así la historia natural de la enfermedad”, afirma Dr. Enrique Aranda, jefe de Servicio Oncología Médica del Hospital Reina Sofía de Córdoba, “un ejemplo es la terapia dirigida contra la mutación BRAF o contra la inestabilidad de microsatélites (MSI) en cáncer colorrectal, con mejoras en la supervivencia libre de progresión y la tasa de respuesta, y que puede considerarse como un nuevo hito en el ámbito de la medicina personalizada de precisión”, ha puntualizado.

La necesidad de acortar los tiempos de espera

Sin embargo, todas estas nuevas terapias no son eficaces si no llegan a los pacientes o lo hacen muy tarde, algo que aseguran profesionales y pacientes que está pasando en la actualidad. De hecho, según datos del informe de la EFPIA Patients W.A.I.T. que presentó la Dra. Pilar García Alfonso, jefe de Sección de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en España, el retraso en la aprobación de productos oncológicos en España es de 414 días, por encima de la media Europa y muy por encima de países como Alemania (120 días), Dinamarca (136 días) o Inglaterra (266 días). Por ley, esta espera no debe ser superior a 200 días, “desde 2015 se ha ido ralentizando el acceso a la innovación de los pacientes en todos los ámbitos, y en esto influye, por ejemplo, que nos piden informe para cada paciente para que podamos administrarles determinados tratamientos. Cuesta que algunos tratamientos innovadores lleguen a la práctica clínica. Para nosotros es complicado saber que existen tratamientos eficaces y no poder ofrecérselo a nuestros pacientes”, se lamenta la Dra. García.

Detrás de estos retrasos también existen motivos económicos. Y es que España se sitúa a la cola de la inversión en oncología con un 4,9% del gasto sanitario total, frente al 6,2% de la media europea. Además, como advierte García, “son varios los tratamientos que han significado una innovación real y de gran interés para los pacientes, y la mayoría de estos nuevos tratamientos están pendientes de la obtención de precio y reembolso”.

“No entendemos cómo después de años de estudio y recursos, cuando se logran tratamientos eficaces, no llegan a determinados pacientes o se siguen criterios economicistas”

A estar trabas burocráticas, hay que sumar la falta de igualdad entre las distintas comunidades, “se debería trabajar para agilizar el proceso de aprobación, así como el tiempo de reevaluación por parte de las autonomías. Además, es latente que existen diferencias significativas entre las distintas comunidades autónomas en cuanto al acceso a estos fármacos, lo que ocasiona desigualdad para los pacientes”, se quedan los expertos.

Esta desigualdad se puede dar incluso de una misma Comunidad Autónoma, pues un tratamiento puede aprobarse solo en algunos los hospitales, “existe cierta discriminación en función del hospital en el que recibamos el tratamiento”, denuncia Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).

Esta situación es para muchos profesionales incomprensible, “no entendemos como después de años de estudio y recursos, cuando se logran tratamientos eficaces, se aprueban y se fija un precio, no llegan a determinados pacientes o se siguen criterios economicistas”, se queja Luis Miguel de la Fuente, presidente de EuropaColon, que quiso recalca que “el cáncer no dispone de tiempo. Nuestros pacientes tienen que estar a la vanguardia y se merecen los mejores tratamientos, no podemos permitir trabas burocráticas”.