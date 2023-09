Las migrañas aumentan tu riesgo de sufrir ataque cardíaco e ictus hemorrágico si eres mujer

La migraña es una condición que causa cefaleas crónicas con síntomas muy severos. Se trata de una enfermedad muy prevalente; sólo en nuestro país se estima que la padece cerca de un millón y medio de personas, de acuerdo a los datos de la Sociedad Española de Neurología.

Hasta ahora, la investigación ha demostrado que las personas con migraña tienen más probabilidades de tener ciertas otras condiciones, tales como depresión, epilepsia, fibromialgia, síndrome de colon irritable, problemas de audición, asma y trastornos del sueño. Igualmente, existen evidencias de que esta población también tiene un riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular, incluyendo problemas como la enfermedad cardíaca, ictus o hipertensión.

Migraña y riesgo de ictus

Ahora, un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Aarhus de Dinamarca y publicado en el medio especializado PLOS Medicine ha reportado que aunque tanto los hombres como las mujeres con migraña tienen mayor riesgo de sufrir ictus isquémico que la población general, en el caso de las segundas también podrían tener más probabilidades de sufrir ataque cardíaco o ictus hemorrágico.

Estos autores tomaron datos de los registros de salud de Dinamarca a escala nacional de personas entre 18 y 60 años de edad, recogidos entre 1996 y 2018. De esta cohorte, identificaron a los hombres y las mujeres con migraña en base a su historia de prescripción de medicamentos, y compararon su riesgo de ataque cardíaco, ictus isquémico e ictus hemorrágico antes de los 60 años de edad con el de la población general.

De esta forma, comprobaron que tanto los hombres como las mujeres tenían un riesgo incrementado de ictus isquémico; sin embargo, sólo las mujeres tenían un riesgo ligeramente mayor de sufrir ataque cardíaco o ictus hemorrágico. Eso sí, también llaman a tener en cuenta que, el hecho de que la migraña sea mucho más común en mujeres afecta a la robustez de los resultados en ambas demografías.

Diferencias entre ictus isquémico y hemorrágico

El ictus es una patología que se produce cuando hay una interrupción del flujo sanguíneo al cerebro, lo que puede causar incluso la muerte de parte del tejido y daños graves a distintas funciones neurológicas.

En función del tipo y la causa de esta interrupción en el flujo sanguíneo, existen tres tipos principales de ictus: el ictus isquémico (en el que una partícula sólida bloquea un baso sanguíneo), el ictus hemorrágico (en el que se produce una hemorragia que interrumpe el flujo sanguíneo) y el ataque isquémico transitorio (en el que el flujo sanguíneo se bloquea brevemente y luego se reinicia por sí solo).

Los síntomas tanto del ictus isquémico como del hemorrágico son similares e incluyen la pérdida de movimiento y sensación en toda la cara o parte de ella, debilidad o adormecimiento en las extremidades o la cara, confusión, problema para hablar o para entender, problemas de visión, pérdidas de equilibrio o coordinación, mareos y cefaleas severas. Estos signos pueden aparecer súbitamente o comenzar unos días antes de que se produzca el ictus.

Referencias

SEN. La migraña afecta en España a más de 5

millones de personas (2019). Consultado online en https://www.sen.es/saladeprensa/pdf/Link276.pdf el 22 de septiembre de 2023.

Cecilia Hvitfeldt Fuglsang, Lars Pedersen,Morten Schmidt,Jan P. Vandenbroucke,Hans Erik Bøtker,Henrik Toft Sørensen Migraine and risk of premature myocardial infarction and stroke among men and women: A Danish population-based cohort study. PLOS Medicine. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004238

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.