"Las cuerdas vocales de las mujeres suelen ser más susceptibles a desarrollar nódulos y otro tipo de lesiones"

Los nódulos, junto con los pólipos, son las lesiones benignas más comunes que afectan a las cuerdas vocales. Con frecuencia se presentan en profesionales de la voz, como profesores, cantantes, comunicadores y, en general, en cualquier persona que utilice la voz como herramienta de trabajo o que tenga hábitos vocales inadecuados.

Al ser engrosamientos localizados en la mucosa del borde libre de la cuerda vocal se les compara con los callos de las manos y suelen aparecer además de forma simétrica, uno en cada cuerda vocal. Hablamos de las causas que los originan, los métodos para prevenirlos y los tratamientos más eficaces con los maestros de canto Esther Justel y Carlos Campaña, consultores vocales, responsables de la academia Vokalo y dos de los primeros españoles que estudiaron con el prestigioso Seth Riggs, creador del método vocal Speech Level Singing, que han utilizado y utilizan artistas de la talla de Barbra Streisand, Ozzy Osbourne, Prince o Madonna.

¿Existen pruebas específicas para detectarlos? ¿Cómo lo evalúa el especialista?Uno mismo puede empezar a sospechar si tiene varios síntomas de los que hemos comentado con anterioridad, aunque no es concluyente porque pueden ser causados por otras razones. En lo primero que nos fijamos nosotros es en cómo suena la voz de la persona cuando habla. Cuando conocemos a un alumno nuevo siempre le preguntamos por sus metas y un poco de su background con la voz, para saber de dónde vienen. En esa fase aprovechamos para escuchar cualquier cosa inusual que nos pueda indicar algún tipo de lesión, entre otras cosas. Si todo suena bien, realizamos un ejercicio de diagnóstico específico para poder sacar a la luz las carencias técnicas y, si hay daños, la voz se empieza a comportar de manera poco corriente. ​ ​Cuando ya nos ponemos a trabajar con ejercicios, comienza a hacerse más evidente si hay algún tipo de problema, porque estos no funcionan como lo hacen en una voz sana. A veces es evidente y, otras veces, lo sabes por la experiencia. En todo caso, la existencia de nódulos vocales siempre tiene que confirmarla un médico mediante una exploración.

Si nos diagnostican nódulos, ¿cuáles son los tratamientos habituales y los profesionales expertos para ayudarnos?Lo primero que hay que saber es si son nódulos blandos o duros. Si son nódulos duros, por lo general se recomienda extirparlos mediante cirugía. Si son blandos, normalmente el cuerpo puede reabsorberlos haciendo reposo vocal. En el caso de los cantantes y de las personas que utilizan mucho su voz en su día a día, es recomendable empezar a hacer terapia de reeducación vocal cuanto antes para evitar que vuelvan a aparecer, tanto si son blandos como duros. ​ ​En general, hay ciertos grupos de sonidos o notas musicales que la mayor parte de personas tienen problemas para llegar, y son justo esas notas las que suelen causar nódulos. No es necesario ser cantante para llegar a esas notas, ya que muchas personas las hacen hablando, al gritar es muy normal hacerlo. Nuestra técnica va especialmente bien porque se basa en enseñar a utilizar correctamente los músculos vocales concretos para no forzar esa zona. Cuando aprendes a gestionar ese grupo de sonidos conflictivos, toda la voz se beneficia. En otras palabras, nos centramos en que la voz funcione con el mínimo esfuerzo para sacar el mayor rendimiento.

¿Cuál es el impacto de los nódulos en la calidad de vida de aquellos que utilizan la voz como herramienta de trabajo?Es un impacto mucho mayor de lo que alguien que no lo ha sufrido pueda imaginar. Si te quitan tu voz, te quitan tu identidad y tu capacidad de comunicarte de forma fluida. Te imposibilita muchísimo, aunque la voz no sea tu herramienta de trabajo. Hace dos años empezamos a trabajar con un señor de 53 años, al que le aparecieron unos nódulos blandos. Nos contaba que fue una experiencia horrible y que no quiere volver a pasar nunca por ello. Afortunadamente, es muy constante y se toma su entrenamiento vocal muy en serio, y no ha vuelto a sentir ninguna incomodidad ni al hablar ni al cantar.