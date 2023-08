Despertar a un sonámbulo: la forma correcta de actuar y los peligros que puede tener

El sonambulismo es un trastorno que provoca que las personas caminen o realicen actividades mientras están dormidas. Ocurre más frecuentemente en niños que en adultos, afectando entre el 1 y 15% de la población en España.

Los episodios de sonambulismo pueden tener una duración que varía y que puede ir de apenas unos segundos hasta una hora, un periodo en el que esa persona que lo sufre acostumbra a tener los ojos abiertos, pero con su conciencia dormida o alterada, lo que da pie a que pueda llevar a cabo acciones extrañas, como levantarse, abrir cajones o armarios, que mantenga conversaciones, etcétera.

¿Es peligroso despertar a un sonámbulo?

Desde siempre se ha asegurado que no se debe despertar nunca a un sonámbulo, ya que puede ser peligroso para su salud, pero la realidad es que no es peligroso para él, si bien puede llegar a no ser lo más adecuado.

Para empezar, hay que saber que no es sencillo despertar a una persona que está en pleno episodio de sonambulismo, y, si lo logras, es probable que esa persona se muestra agitada, confusa, desorientada e incluso se muestre agresiva.

En este sentido, un estudio realizado por la Western New York Urology Associates explica que, la idea de que no se debe despertar a los sonámbulos se ha convertido en una creencia ampliamente sostenida y compartida, ya que hay personas que piensas que, al despertar a un sonámbulo, “aumenta su riesgo de sufrir un ataque cardíaco”. Sin embargo, la realidad es que, en la mayoría de los casos, quienes tienen episodios de este tipo, lo único que sufren es confusión, desorientación, temor o vergüenza.

Así debes actuar ante un episodio de sonambulismo

Si te encuentras junto a una persona que es sonámbula, por su seguridad y bienestar, lo mejor es dejarle que siga durmiendo, si bien hay diferentes acciones que se pueden realizar. Para empezar, lo más recomendable es que, en lugar de despertarla, trates de guiarla con suavidad hasta la cama, empleando para ello frases relajadas y sencillas que pueda entender con facilidad, como “vamos” o “ven”.

Otras medidas a aplicar son las siguientes:

Crea un entorno seguro: Si los episodios de sonámbulo se dan con frecuencia, se recomienda crear un entorno seguro, de forma que la persona afectada tenga mayor protección frente a posibles obstáculos. De esta forma se debe buscar evitar que se pueda caer, chocar con algo o incluso salir a la calle. Es recomendable evitar dejar objetos con los que puedan cortarse, pincharse o quemarse.

No le cuentes lo sucedido: Si se trata de un niño, es preferible que no le hables de lo sucedido al día siguiente, ya que de esta forma te ayudará a que no se resista a acostarse cuando sea el momento.

Instala sistemas de alarma: Si los episodios de sonambulismo se dan con frecuencia e incluso pueden llegar a ser peligrosos, la solución pasará por la instalación de sistemas de alarma que te avisen cuando esa persona ha salido de la habitación.

Evita la falta de sueño: La falta de sueño puede contribuir a que se padezca sonambulismo, por lo que se recomienda asegurarse de que la otra persona duerme las horas suficientes, ya sea yéndose primero a dormir o que se eche una siesta corta después de comer.

Control de estrés y ansiedad: Por último, es importante identificar los problemas que provocan estrés y ansiedad y buscar formas de combatirlo. Para los niños, es aconsejable establecer una rutina relajante antes de acostarse, como leerles un cuento o proporcionarles un baño tibio que los calme y promueva un sueño profundo y reparador.

