Qué es un embarazo geriátrico y cuáles sus consecuencias médicas y psicológicas: "Hoy en día es normal"

La evolución de la edad media de la entrada de la maternidad en España no ha dejado de crecer desde 1975 hasta 2021, según los últimos datos dados por el INE. Tanto es así que la edad media de las madres alcanza casi los 33 años, lo que además va acompañado de un mínimo histórico de nacimientos. No cabe duda de que las circunstancias económicas, acusadas por una elevada tasa de inflación por las que atraviesa el país, no pinta el mejor escenario para traer un niño al mundo.

Sin embargo, a pesar de que el dinero no sea el mayor de sus problemas, no son pocos los actores, políticos o personajes televisivos que se unen a esta tendencia en alza. Entre los casos más sonados, no cabe duda de que Ana Obregón encabeza la lista en nuestro país. La bióloga y presentadora madrileña ha sido madre de una niña por vientre de alquiler a los 68 años. Pero no es la única.

Sin embargo, a nivel internacional, Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry de Inglaterra, sufrió un auténtico escarnio público cuando anunció que sería madre a los 37 años. La prensa británica no dudó en calificarlo como "embarazo geriátrico" algo similar a lo que en España los médicos llaman "primípara añosa".

Volviendo de nuevo a España, Bertín Osborne acaba de anunciar este mismo miércoles que será padre a los 69 años. Este también es el caso de Robert De Niro. El mítico actor de Hollywood vuelve a ser padre por séptima vez a los 79 años. Ahora bien, volviendo al mundo del resto de los mortales, cabe preguntarse cuáles son las consecuencias de un embarazo tardío, tanto a nivel médico como a nivel psicológico.

¿Qué pasa si tengo un hijo después de los 40?

"Hace 20 años, un embarazo a partir de los 40 años se consideraba de alto riesgo, era algo excepcional, sin embargo, hoy en día es lo normal. El 90% de los embarazos se dan en mujeres de entre 35 y 40 años, lo raro es ver en consulta una mujer más joven. Si bien es cierto que en la sanidad pública estas cifras pueden variar", explica el ginecólogo Carlos Olmos del Hospital Ruber Juan Bravo 39.

En opinión del Jefe de Obstetricia del Hospital Universitario La Fe de Valencia, Vicente José Diago Almela, el término primípara añosa se ha quedado "obsoleto", pues en su día surgió para etiquetar a las madres mayores de 35 años, pero hoy en día esto es lo normal y considera que "debería subir a 40 años". De hecho, si en la planta de gestantes de alto riesgo ingresadas en La Fe hay este martes 14 pacientes, "el 50% superan los 35 años de edad y tres tienen más de 40", añade el doctor.

¿Hay riesgo psicológico en la maternidad tardía?

La psiquiatra y jefa del servicio de Psiquiatría, Psicología y Medicina Psicosomática y coordinadora de la Unidad de Salud Mental Perinatal y Reproductiva del Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, Gracia Lasheras, declara en su libro 'Ser madre a los 40 (y más allá): Lo que has de saber', "la maternidad tardía puede verse favorecida por una serie de elementos propios, precisamente, de una mayor edad, como son una estabilidad profesional y un estatus económico superiores, el compromiso en la relación de pareja, la madurez, la seguridad personal, la responsabilidad en las decisiones y en los proyectos, y sobre todo, una gran motivación para la maternidad".

Sin embargo, la doctora también advierte de que la maternidad tardía está asociada a algunas desventajas psicosociales o dificultades:

Frustración y desgaste por la lucha frente a la infertilidad , que acostumbra a estar presente en muchos de los casos y que suele comportar la renuncia a tener una familia más numerosa.

, que acostumbra a estar presente en muchos de los casos y que suele comportar la renuncia a tener una familia más numerosa. Menos soporte del entorno inmediato para la crianza, ya que los abuelos son muy mayores o las amigas tienen hijos de edad más avanzada, que tendrá que ser sustituido por niñeros/as.

o las amigas tienen hijos de edad más avanzada, que tendrá que ser sustituido por niñeros/as. Menos resistencia física y energía para el cuidado del hijo.

Una esperanza de vida más corta, que podría llegar a comprometer la crianza.

El estigma social de parecer "demasiado mayor" como madre o padre para los demás, temor muy habitual que acompaña al principio, pero que acostumbra a difuminarse bastante rápido, primero por la ilusión expresa por el entorno al conocer la noticia del embarazo, y después por la realidad vivida, puesto que cada vez son más las parejas que tienen hijos en la misma franja de edad.

¿Cuál es la mejor edad para tener hijos? Consecuencias médicas

El ginecólogo Olmos defiende que la edad óptima para afrontar la maternidad no pueden marcarla las condiciones fisiológicas, sino que es "cuando cada uno siente la llamada de la paternidad o maternidad". Coincide con él su colega Diago, que recalca que es "con menos de 30 años y una vez se tienen las ideas claras, los estudios terminados y un trabajo medianamente estable, pues después del embarazo llega la crianza".

Las mujeres que afrontan su primer embarazo con más de 35 años presentan mayores riesgos de sufrir enfermedades relacionadas con la gestación como diabetes o trastornos hipertensivos (preeclampsia y eclampsia), "pero estos riesgos están muy controlados", puntualiza Olmos.

En lo referente a los retoños, los embarazos tardíos conllevan un incremento de la prematuridad, retrasos en el crecimiento, niños muy grandes por la diabetes gestacional de las madres y un aumento de sufrir anomalías en los cromosomas, es decir, que desarrollen enfermedades como Síndrome de Down. Igual que antes, todas estas posibilidades están más controladas todavía actualmente.