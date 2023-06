El clonazepam es un medicamento que requiere receta. Se entrega generalmente a adultos con convulsiones y ansiedades fuertes, pero también a niños que hayan pasado por ataques fuertes de pánico. Es uno de los ansiolíticos más consumidos en España, junto a otras benzodiazepinas como el Alprazolam, Lorazepam, Diazepam, Bromazepam (lexatin), Lormetazepam o Estazolam.

Según indica la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el clonazepam "no se debe utilizar en pacientes en coma, o en pacientes con farmacodependencia, drogodependencia o dependencia alcohólica".

¿Qué es y para que sirve el clonazepam?

El clonazepam es un medicamento psicoactivo del grupo de las benzodiazepinas que sirve para tratar la ansiedad, el nerviosismo y la falta de sueño. Además, existen varias advertencias que nos señala la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, sobre el mismo porque puede aumentar el riesgo de problemas de respiración graves o que pongan en peligro la vida, así como llegar al estado de sedación o coma si se usa junto con otros medicamentos. Algunos son: codeína e hidrocodona que tratan la tos, oxicodona, metadona, tramadol o morfina.

Efectos adversos del clonazepam

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, se encuentran demasiados posibles síntomas que compliquen el estado de salud de una persona al haberse administrado la dosis del medicamento.

Algunos de ellos son:

Sueño , ya que es un medicamento para inducirlo

, ya que es un medicamento para inducirlo Lentitud en los reflejos , hipotonía, debilidad muscular, mareo, cansancio, fatiga.

, hipotonía, debilidad muscular, mareo, cansancio, fatiga. Depresión y dolor de cabeza.

y dolor de cabeza. Disminución de la capacidad de concentración , inquietud, confusión, desorientación.

, inquietud, confusión, desorientación. Urticaria , picor, erupciones en la piel.

, picor, erupciones en la piel. Cuando el tratamiento se prolonga largo tiempo o se utilizan dosis elevadas pueden aparecer trastornos reversibles como: disartria (dificultad para articular palabras), ataxia (descoordinación de los movimientos voluntarios) y visión doble (diplopía).

(dificultad para articular palabras), (descoordinación de los movimientos voluntarios) y (diplopía). En algunas formas de epilepsia puede producirse un aumento de la frecuencia de las crisis (convulsiones) durante el tratamiento a largo plazo.

puede producirse un aumento de la frecuencia de las crisis (convulsiones) durante el tratamiento a largo plazo. Se sabe que la utilización de benzodiazepinas puede producir amnesia anterógrada (dificultad para recordar hechos recientes) y el riesgo de este efecto adverso aumenta con la dosis.

El reto viral de TikTok que llegó a ser mortal

Es alarmante la tendencia de niños y adolescentes para encontrar diversión en actividades peligrosas promovidas por las redes sociales Vadym Drobot

El reto de TikTok que acabó con la muerte de una niña de once años de en Perú consistía en no dormir. Sin embargo, no es la primera ocasión en la que los menores se exponen a este tipo de desafíos virales.

Sin embargo, no es la primera ocasión en la que los menores se exponen a este tipo de desafíos virales. En España también han fallecido menores por algunos retos como el de 'blackout' , el cual consiste en colocar un cinturón alrededor del cuello para ver cuánto tiempo se puede aguantar sin respirar. Este hecho ocurrió en Murcia, por parte de un alumno del IES Santa Lucía de Cartagena que falleció con tan solo trece años.

Según el XII Barómetro de la Familia de 2023, el problema sobre la salud mental en nuestro país está incrementándose y se puede apreciar por la subida de fármacos tipo ansiolíticos, como el clonazepam.

Las familias españolas consideran que los principales motivos para el deterioro de la salud mental de los jóvenes son la influencia de las redes sociales, el aumento del bullying en los colegios y la baja autoestima. En el caso del deterioro de la salud mental de los adultos, las causas más repetidas son las dificultades económicas, el sentimiento de soledad, y la incertidumbre en general.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.