¿Qué es el phubbing? Así puede afectar a tus relaciones

En las relaciones existen problemas que son de siempre, pero también hay algunos que son relativamente recientes. Cada vez es más habitual aprender conceptos nuevos que hacen referencia a situaciones que se han dado de toda la vida, como puede ser el ghosting, tal y como se conoce ahora que alguien desaparezca de tu vida sin avisar, si además bloquea tu número y te bloquea en redes sociales, hablamos de cloaking.

En un mundo en el que resulta tan sencillo mantenerse en contacto, se podría pensar que las relaciones podrían beneficiarse de ello, pero parece que conforme avanzamos en unos terrenos, retrocedemos en otros. Mantener una buena comunicación, base de cualquier relación, no es más sencillo por tener más canales, es imprescindible tener la intención y deseo de llevarlo a cabo.

Ponemos nombre a las reacciones de siempre, pero también hay que enfrentarse a problemas nuevos, que surgen de situaciones que hasta hace poco no eran ni siquiera una realidad. Esto es lo que sucede con el phubbing, un problema real, que cada vez afecta a más personas y que puede suponer un obstáculo muy serio en las relaciones.

¿Qué es el phubbing?

Phubbing es un término que surge de a convergencia de las palabras phone (teléfono) y snubbing (hacer un feo), se refiere a todos esos momentos en los que una persona opta por estar pendiente de su teléfono móvil en lugar de hacer caso a la gente que está a su alrededor, sobre todo si es una reunión de amigos, un encuentro familiar o una cita .

Estas personas se sentirán ninguneadas, provocando en ellas la impresión de que lo que cuentan no es relevante para la otra persona, que no tiene reparos en consultar el móvil en cualquier momento. Con esta actitud se reduce la cercanía y la confianza con la otra persona. Quien está pendiente de su teléfono deja de estar presente en la conversación, llegando incluso a dejar de contestar cuando se le interpela.

Sentir que no somos relevantes para la otra persona puede dañar la relación. Unsplash

Un gesto que está destinado a conectarte con alguien a través de las redes sociales, en realidad supone una manera de desconectarte de las personas que están delante. Los estudios señalan que esto puede tener consecuencias dañinas para las relaciones personales, pero también para la salud mental.

Este gesto puede estar asociado a una adicción al móvil, una falta de autocontrol, y se explica porque nuestro cerebro recompensa con dopamina los comportamientos inesperados y benignos. La dopamina es una sustancia considerada como responsable de las sensaciones placenteras y relajantes.

Phubbing y la salud mental

Si bien tendemos a centrarnos en la persona que no puede evitar mirar una y otra vez su móvil, quien está enfrente también padece las consecuencias. Aumentan sus sentimientos de soledad, porque siente que la relación no es valorada por el otro, también produce un mayor estrés, al tener que pelear constantemente por la atención, y puede llegar a afectar a su autoestima.

El phubbing causa resentimientos y frustraciones, hace que la gente se sienta poco valorada y que sea más complicados establecer lazos con nuestro entorno.

Cómo evitar el phubbing

El primer paso para evitarlo es detectarlo, también es esencial la comunicación. Hacer saber a la otra persona que nos molesta esa actitud, que su teléfono sea prioritario ante nuestra presencia. Una vez con las cartas sobre la mesa y con ambas personas convencidas, será el momento de buscar soluciones.

Una buena idea en reuniones sociales es establecer la norma de dejar los teléfonos en el centro de la mesa, la primera persona en caer en la tentación y cogerlo, pagará una prenda, por ejemplo, será quien pague la cena. Evidentemente, todo el mundo tiene que estar conforme y de este modo, como si de un juego se tratara, evitamos estar pendientes del móvil un rato.

Phubbing, qué es y cómo afecta a las relaciones sociales. Unsplash

Para evitar que esto suceda en casa, se puede establecer un tiempo en el que no se puedan usar los móviles. También puede resultar efectivo tener los cargadores en zonas comunes, de este modo, nadie se quedará aislado en la habitación por culpa de su dispositivo.

En general, lo mejor es, una vez que se es consciente del problema, hacer un esfuerzo por conectar con la gente de tu entorno, dejar el teléfono al llegar a casa, apagarlo si es necesario, establecer controles de tiempo para determinadas aplicaciones y evitarlo en esos momentos previos a dormir, lo que además mejorará el sueño.

