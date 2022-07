Mastitis: complicaciones y formar de actuar

La mastitis afecta al 10% de las madres lactantes, según el artículo Mastitis. Puesta al día. Una situación en la que las glándulas mamarias se inflaman y aparecen determinados síntomas muy incómodos. De hecho, existen madres que sufren serias complicaciones debido a la mastitis. Por eso, es importante detectarla a tiempo.

Una mastitis se detecta porque el pecho se inflama, se enrojece, duele y todo esto puede ir acompañado de fiebre. Las razones pueden estar vinculadas con un incorrecto drenaje del pecho, una obstrucción de los conductos o tomas muy poco frecuentes.

Complicaciones de la mastitis: aparición de pus

Cuando no se actúa ante la presencia de los síntomas expuestos, la mastitis continúa evolucionando. De hecho, a menos que se tomen determinadas acciones no se va a resolver la mastitis por sí sola. Cuando esto ocurre, la complicación más frecuente es que se produzca una infección que curse con un absceso, esto es, una acumulación de pus.

También, es posible que aparezca una mastitis aguda que, según el artículo Lactancia materna y mastitis. Tratamiento empírico basado en la sintomatología y los agentes etiológicos, cursa con síntomas parecidos a los de una gripe (dolor muscular, fiebre alta, dolor en las articulaciones).

Es fundamental no esperar demasiado para acudir al médico, ya que la mastitis en sí no es peligrosa, pero la infección que se produce en los senos puede volver a aparecer si no se sigue un tratamiento o se vuelca la solución en la toma de analgésicos de venta libre, entre otras posibles opciones que no resuelven al 100% el problema.

Formas de actuar ante una mastitis aguda

El primer consejo para actuar ante una mastitis aguda es acudir de inmediato al médico. Si se ha detectado expulsión de pus es muy posible que haya que realizar una intervención quirúrgica. Por lo general, es la única forma en la que se puede limpiar por completo la zona afectada por un absceso y evitar que la mastitis vuelva a aparecer.

Asimismo, se pueden recetar antibióticos para combatir la infección que ha producido la mastitis. Cuando esto ocurre, las madres pueden pensar que tienen que dejar de amamantar a sus bebés. No obstante, será el médico quien aconseje la retirada o no de la lactancia materna, pues hay algunos antibióticos que sí permiten compaginarla sin riesgos.

Después de haber pasado por una mastitis agua, lo mejor es adquirir buenos hábitos para prevenir que esta vuelva a aparecer. Para ello, es fundamental el vaciado completo de los pechos. Es mejor empezar con uno y cuando no haya ya leche, continuar por el otro. Para lograr esto, puede ser vital adoptar determinadas posturas que ayuden al vaciado.

La mastitis puede provocar el abandono de la lactancia

El artículo que mencionamos al principio, Mastitis. Puesta al día, exponía que el abandono de la lactancia debido a la manifestación de mastitis agudas y recurrentes es bastante elevado. Debido a los beneficios que tiene darles el pecho a los bebés, es fundamental tener en cuenta todas estas complicaciones y las mejores formas para prevenir una mastitis.

Si no se le va a dar de mamar al bebé durante un tiempo, debido a diferentes circunstancias, llevar un sacaleches puede ser la mejor opción. Asimismo, si el bebé no logra vaciar por completo los pechos, también este recurso puede ayudar a evitar que se produzca una mastitis con el tiempo. No es agradable y se puede complicar bastante.

Bibliografía: