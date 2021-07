Los mejores autobronceadores para un bronceado natural y saludable

Si deseas una piel bronceada y no disfrutas de sol o no te ha dado tiempo a llegar al color deseado no te preocupes. Desde hace unos años son muchos los autobronceadores que están dando que hablar por muchas razones.

Se trata de una solución perfecta, tanto para momento de emergencia como bodas o eventos más especiales en los que no te ha dado tiempo a broncear tu piel como para usar de forma habitual o en zonas puntuales del cuerpo como, por ejemplo el rostro.

Descansar bajo el sol y disfrutar de la playa y la piscina es, para muchos, uno de los mayores placeres de la vida. Pero es cierto que exponer tu piel al sol, sin protegerla adecuadamente puede ser muy perjudicial. Es necesario tener en cuenta algunas de las consecuencias que pueden generar el exceso de bronceado.

Por ejemplo, si aplicas productos con alcohol, antes de la exposición, puede que aparezcan manchas, sobre todo en la piel del rostro. A su vez, las sesiones prolongadas al sol, pueden provocar un envejecimiento prematuro de la piel, que se manifiesta en arrugas, deshidratación de la piel, o incluso lunares malignos. Por ello, existe una alternativa perfecta y natural para evitar alguna de estas consecuencias y resaltar tu moreno o subir el color de tu piel.

Usar autobronceadores, además, posee ventajas tales como, conseguir una hidratación natural sin daños cutáneos y que se mantenga por más tiempo. Aportan luminosidad y mantienen la piel hidratada todo el día. Además, lo conseguirás sin sol, por lo que evitarás ese aspecto de sequedad. Aunque es cierto que es necesario que sepas algunos consejos básicos para aplicarlo correctamente.

¿Como conseguir un buen autobroceado?

Si existe una regla antes de aplicar autobronceador esa es sin duda la exfoliación. Eliminar la piel muerta antes de usarlo será crucial para que su resultado sea óptimo y, por tanto, que no aparezcan manchas.

Tras la exfoliación, llega el segundo paso, la hidratación profunda. Si no se realiza, al aplicar el resultado tras el autobronceador podría quedar irregular.

Por último, pero no menos importante, ¡no te pases!. Siempre es mejor repetir el proceso y sumar capas que terminar con un color anaranjado o muy artificial. Mejor ve poco a poco y con cuidado, y ve sumando más capas hasta lograr la tonalidad deseada.

Autobronceadores para el verano

Si estás pensando utilizar este tipo de productos en este artículo te contamos cuáles son nuestros preferidos. Además, te ofrecemos un código descuento LookFantastic para que los consigas a un mejor precio.

Loción Autobronceadora Ambre Solaire

Ambre Solaire Loción Autobronceadora Natural 150ml Lookfantastic

Esta ligera loción autobronceadora de Garnier ofrece un bonito bronceado natural que, a la vez, deja la piel hidratada y uniforme. Su fórmula está enriquecida con aceite de albaricoque para nutrir la piel, por lo que ayuda a combatir la sequedad y la textura desigual y así lograr un bronceado precioso que dura hasta una semana y son visible tras una hora desde la aplicación.

Loción Autobronceadora gradual St Tropez

Loción Autobronceadora gradual St Tropez (200ml) Lookfantastic

Este autobronceador de la firma St Tropez es gradual, por lo que, sumado a su fácil aplicación y su textura ligera es perfecto para aportar un toque de color sin ronchas, mientras se intensifica lentamente para dejar el cuerpo con un color dorado y saludable. Es apto para todos los tonos de piel y su fórmula no grasa difumina la apariencia de las imperfecciones. Además, se seca rápidamente por lo que no tendrás que preocuparte por esperar antes de vestirse.

Mousse autobronceadora Vita Liberata

Mousse autobronceadora 2-3 semanas Vita Liberata - Oscuro - 125ml Lookfantastic

Existen texturas muy distintas para los autobronceadores. Este, en formato mousse de la firma Vita Liberata aporta un tono oscuro y está formulado con una mezcla experta de extractos un 70% orgánico, que mantiene tu piel lisa e hidratada. Además, posee una tecnología pHenO2 para ayudar a la mousse a durar unas 4 veces más que su bronceado ordinario.

Guante eliminador de autobronceador St Tropez.

Guante eliminador de autobronceador St Tropez. Lookfantastic

Una vez desees retirar tu autobronceador, lo mejor para hacerlo es este guante eliminador, especialmente diseñado para retirar el autobronceador sin esfuerzo, todo un must-have para los adeptos del autobronceador. Eliminar todo resto de autobronceador, células muertas o corregir manchas de autobronceador para conseguir una piel hidratada y bronceada uniformemente.

Distintas opciones dentro de un gran abanico de oportunidades entre las que podrás encontrar la que más se adapte a tus necesidades. Descubre el mundo de los autobronceadores y disfruta de un moreno saludable.