La colonia de Hugo Boss, por 30 euros o cómo aprovechar, durante las próximas horas, el 50% de descuento de Druni

Todos sabemos que cualquier look que luzcamos consigue el toque perfecto si damos con los complementos adecuados. Bolsos, joyas y relojes son algunos de los más populares, pero hay uno que no falla y que, si damos con el adecuado, nos hace ser recordados: el perfume. Y es que este producto forma parte de nuestro ritual de belleza diario en el que no puede faltar una ducha (y más ahora que las temperaturas no dejan de subir) ni una rutina facial que nos ayude a conseguir la mejor cara. Por ello, hay muchos que no pueden salir de casa sin unas gotitas de colonia que dejan huella en los demás. Claro que elegir el perfume adecuado no siempre resulta sencillo, puesto que debemos optar por uno del que nos encante su fragancia, pero, además, sea respetuoso con el PH de nuestra piel.

También hay que tener en cuenta la inversión que requiere cada perfume, puesto que hay ciertas marcas que tienen precios más elevados. Sin embargo, esto no es una excusa para tener una colonia que nos apasione, puesto que en el mercado encontramos propuestas para todos los gustos y bolsillos y hay fragancias de calidad que no requieren de una gran inversión, sobre todo si están sometidas a descuentos interesantes. Este es el caso del Eau de toilette Hugo Man de Hugo Boss que, solo durante las próximas horas, tiene una rebaja del 50% en el frasco de 75 ml para que, de costar 60 euros, pase a ser tuyo por 30.

Colonia Hugo Boss. Druni

Si aún no conoces Hugo Man Eau de Toilette debes saber que esta fragancia ha sido diseñada para "el hombre que constantemente traspasa las fronteras”, tal y como indican en la web de Druni. Y es que, debido a su toque energizante de manzana verde fresca, mezclada con vibrantes aromas herbales y los aromas ahumados y terrosos de un bosque salvaje, es un perfume optimista, pero elegante, ideal para aquellos que no tienen miedo a destacar.

Otros formatos con descuento

Cabe destacar que, aunque desde 20deCompras hemos seleccionado el formato de 75 ml., no es el único disponible (¡con rebaja!) para la fragancia de Hugo Man. El de 125 ml. está rebajado un 56% y, en vez de pagar por él 79 euros, te lo llevas a casa por 35 euros. Una oferta difícil de rechazar para los que ya conocen (¡y adoran!) este perfume que también puede conseguirse en el formato de 200 ml. Atento a la oferta: antes costaba casi 100 euros y, gracias a Druni, puede ser tuyo por menos de 40. ¿Vas a perder la oportunidad?

