Jorge Javier Vázquez y el motivo de salud por el que se ha retirado: cómo la ansiedad puede afectar a tu vida profesional

Tras varias semanas sin ver a Jorge Javier Vázquez en la pequeña pantalla, la cara más reconocida de Telecinco ha vuelto a hacer una aparición pública en escena, aunque en este ocasión, no como presentador de 'Supervivientes'. Y es que, recordemos que a día de hoy el polifacético Carlos Sobera le sigue sustituyendo los jueves durante la emisión de las galas en directo en las que se anuncia el concursante nominado, así como el expulsado. Ha sido a través de su cuenta de Instagram donde el presentador de 'Sálvame' se ha sincerado sobre los motivos de salud que le mantienen alejado de la televisión.

"Necesito parar para recuperarme". Este ha sido el mensaje con el que el catalán ha querido zanjar la polémica acerca de su baja laboral temporal por motivos de salud que anunció Mediaset a través de un comunicado el pasado mes de mayo. Lo cierto es que el comunicador no ha hecho acto de presencia por los platós desde el miércoles 17 de mayo, lo que ha provocado incertidumbre entre la audiencia en las últimas semanas.

No cabe duda de que la pausa en la carrera profesional del catalán no pasa por desapercibida, puesto que justo coincide con el nuevo código ético de la cadena de televisión de origen italiano, lo que trae consigo una nueva era en la parrilla televisiva. Entre ellas, el adiós para siempre de 'Sálvame', el emblemático programa televisivo que durante más de catorce años ha amenizado las tardes de Telecinco de la mano de colaboradores tan sonados como Belén Esteban, Kiko Matamoros o Lydia Lozano y que se despedirá, si todo sigue como se ha programado, la semana que viene. En concreto, será el próximo 16 de junio.

La confesión más íntima de Jorge Javier acerca de su salud

El de Badalona ha roto su silencio sobre su ausencia en televisión y ha reconocido que ha llegado el momento de escuchar a su cuerpo y a su mente. Tanto es así que ha querido compartir este momento crucial en su vida con sus miles de seguidores con una publicación en Instagram en la que confiesa que no tiene una fecha concreta para volver a la pequeña pantalla. Pero lo más preocupante no eso, si no que también se despide de sus

"Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy", comienza a escribir.

A lo anterior también añade: "Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir 'Hasta siempre'. 'Hasta cuando pueda'. 'Hasta que surja'. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena".

Cómo el estrés podría estar afectándole en su día a día

No es la primera vez que Jorge Javier Vázquez se abre en canal. El que fuera presentador de 'Aquí hay tomate' ha revelado en las últimas semanas que no se encuentra en su mejor momento. Hace dos semanas reveló en una entrevista con su revista de cabecera, 'Lecturas', acerca del final de 'Sálvame' que "estoy a punto de llorar varias veces al día, le he dado mi vida entera".

A lo que continuó, "cuando digerí la noticia (de la cancelación) me dio un bajón. Me pregunté: '¿y ahora qué voy a hacer?'. Se me vino el mundo encima. Tanto tiempo fabulando con la idea de tener más tiempo para mí y sentir que ahora iba a tener todo el del mundo me daba ansiedad", se sinceró el comunicador.

Sin embargo, a diferencia de otras épocas difíciles en la vida del actor de teatro y escritor, Jorge Javier admitió que tiene la mente lúcida y sabe que tiene que protegerse. "El alcohol no es buen compañero. Cuando me enteré del final del programa pensé: 'menos mal que no me pilla bebiendo", concluyó".

Cuáles son los síntomas de la ansiedad generalizada

Lo cierto es cada vez hay una mayor conciencia social en torno a la salud mental, entre los que se encuentran los trastornos por ansiedad. Sin embargo, para algunas personas, puede ser complejo identificar los síntomas. Como tal, los ataques de ansiedad llevan aparejados una serie de cambios respecto al estado físico y psicológico previo, que podemos entender como síntomas agudos del episodio.

A nivel fisiológico, los ataques de ansiedad pueden ir acompañados de un aumento del ritmo cardíaco, de una aceleración de la respiración (hiperventilación), de sudoración, de temblores, de sensación de debilidad o de signos gastrointestinales. Por otro lado, a nivel psicológico, aparecen sensaciones de nerviosismo, agitación, tensión, peligro inminente, pánico o catástrofe; puede darse una cierta dificultad para concentrarse, problemas para pensar en cualquier cosa que no sea el desencadenante del episodio, problemas para controlar los propios pensamientos o problemas o dificultad para conciliar el sueño.