Hoy es el día para conseguir el cepillo de dientes de Oral-B más valorado de Amazon con un 40% de descuento

El cepillado de los dientes es una actividad que realizamos varias veces al día. Los dentistas recomiendan hacerlo después de las comidas principales para evitar la acumulación de sarro y placa, pero hay quienes lo efectúan de forma apresurada, para cubrir el trámite. Si dejamos algún rincón de la boca por limpiar podemos favorecer la aparición de caries, la inflamación de las encías y otros problemas de salud que terminan por llevarnos a visitar al odontólogo más veces de las que nos gustaría. Por eso es importante prestar atención al modo en el que nos lavamos los dientes y al tiempo que destinamos a esta tarea. Además, podemos utilizar irrigadores dentales y enjuagues para tener los dientes saludables.

Cuando hablamos de limpieza dental, el cepillo de dientes es nuestra herramienta básica y Oral-B la marca de referencia. Sus cepillos eléctricos son los más vendidos y sus cabezales redondos eliminan hasta un 100 % más de placa que los cepillos convencionales. Además, la inversión económica que hay que realizar para hacerse con uno no es tan elevada como parece, sobre todo si cuentas con una oferta como la que hemos encontrado para ti en 20deCompras. Un cepillo Oral-B Pro 2, el más valorado de la marca, ¡al 40% de descuento!. Como lo lees.

El modelo Pro 2 de Oral-B es uno de los más vendidos de la marca Amazon

Por qué elegir este cepillo de dientes

La gama Pro 2 de Oral-B es la más reconocida de la marca. Está disponible en cuatro colores (rosa, azul, blanco y negro). Tiene tecnología de control de presión y te avisa si te cepillas demasiado fuerte.

Además, sus cabezales redondos se adaptan perfectamente al contorno de cada diente y eliminan mejor la placa para conseguir unos dientes más limpios y unas encías más protegidas.

Cuenta con batería de litio que permite hasta dos semanas de cepillado con una sola carga. De esta forma ahorrarás luz y no tendrás que llevarte el cargador si te vas de vacaciones.

Estos cepillos tienen también un temporizador de dos minutos que indica el tiempo mínimo recomendado por los dentistas para esta actividad y te facilita un buen cepillado.

Descuentos en cabezales

Si ya tienes un cepillo Oral-B y lo que necesitas es cambiar el cabezal. Esta es tu oportunidad. El pack de 10 recambios redondos con tecnología CrossAction solo te costará 25,90 y si activas la compra recurrente de Amazon podrás ahorrarte hasta un 5% más.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.