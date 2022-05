Los riesgos para los ojos de los niños por el uso de pantallas de móviles y tablets: "Uno de cada tres tiene problemas de visión"

No es extraño que los niños usen en la actualidad pantallas móviles y tablets a diario. Además, la covid fomentó su demanda debido a las clases online. Sin embargo, nos olvidamos de que utilizar estos dispositivos para leer, asistir a clase, realizar trabajos, etc., puede tener riesgos para los ojos de los niños si no hay un cierto control.

Según el Consejo General de Ópticos Optometristas (CGCOO), "1 de cada 3 niños tiene problemas de visión". Estos son datos alarmantes y, además, también alertan del uso incontrolado de los dispositivos electrónicos. De hecho, informan de que su uso puede llegar, tranquilamente, a las 14 horas diarias. Otra nueva cifra que genera bastante preocupación.

La miopía es el problema más acusado

El mayor de los riesgos para los ojos de los niños es la miopía. Como los ojos deben enfocar las pantallas a una corta distancia, al final, este problema termina apareciendo. El CGCOO avisa que durante las primeras etapas de la vida los ojos de los más pequeños de la casa están desarrollándose. Por ello, si siempre están pegados a un dispositivo electrónico se adaptarán a esto y la miopía aparecerá sin poder evitarlo.

La miopía afecta a un "80% de los niños en edad escolar", según el CGCOO, y debido a ella los niños son incapaces de ver nítidamente los objetos que se encuentran más lejos. Esto hace que sea obligatorio el uso de las gafas, ya que la miopía tenderá a subir hasta estabilizarse llegados a los 20 años, como aseguran desde el CGCOOP. No obstante, conviene prevenirla.

Puede aparecer la fatiga visual

Otro de los riesgos para los ojos de los niños que tiene el uso y abuso de los dispositivos electrónicos es la fatiga visual. Esta "puede causar molestias, sensación de picor, visión borrosa, sequedad ocular y hasta dolor de cabeza", tal y como explican desde el Consejo. Cuando esta sintomatología aparece, estamos ante una sobreexposición incontrolada.

Los ojos de los niños deben hacer un gran esfuerzo al estar durante horas delante de una tablet o un móvil jugando o haciendo cualquier otra cosa que requiera de fijar la mirada sin descanso. Además, si ya hay un problema de miopía, esos dolores de cabeza o sequedad ocular pueden intensificarse. Por tanto, hay que encontrar soluciones.

¿Cómo evitar estos riesgos para los ojos de los niños?

El CGCOO recomienda que los progenitores se cercioren de cuánto está su hijo ante una pantalla para avisarle de que deben descansar y mirar objetos lejanos. Además, aconsejan jugar en el exterior durante esos descansos o no relacionar el juego siempre con los dispositivos electrónicos. Esto ayudaría bastante a frenar los riesgos.

Tanto la miopía como la fatiga visual son dos de los riesgos para los ojos de los niños a los que conviene prestar atención. Desde MedlinePlus aconsejan que los niños menores de 2 años no pasen tiempo delante de ninguna pantalla y que los que superan esa edad no superen la barrera de las 2 horas. Una recomendación difícil de llevar a cabo actualmente.

El control a la exposición de los dispositivos electrónicos desde edades tempranas es fundamental para un buen uso. Asimismo, conviene tener en cuenta todos los consejos expuestos, ya que una vez se diagnostica la miopía se vivirá con ella toda la vida. No tiene cura y, a veces, puede aumentar de forma imparable si no se toman medidas a tiempo.