¿Qué problemas sexuales puede haber a partir de los 50 años?

Aunque la mente se mantenga joven, la edad pasa factura al cuerpo. A partir de los 50 años pueden aparecer problemas sexuales inesperados que suelen tener que ver con patologías, enfermedades, falta de resistencia o la menopausia. Por esta razón, hemos elaborado una lista sobre algunos problemas frecuentes que suelen aparecer cuando se cumplen los 50 años.

Falta de lubricación

La menopausia suele manifestarse a los 51 años o 52, según la Clínica Universidad de Navarra (CUN). Los ovarios dejan de funcionar, la menstruación se termina y se produce una disminución en los niveles de estrógenos que provocan la aparición de síntomas como el insomnio, el exceso de calor o la intensa sudoración. Pero, también hay consecuencias a nivel sexual.

Es normal que en la menopausia la sequedad vaginal sea un problema que se acompañe de quemazón en los genitales y una disminución de la libido. Las ganas de tener sexo son menores y al sumarle el malestar en la zona íntima parece que es difícil recuperar el deseo. No obstante, con paciencia, cariño y el uso de lubricantes es posible tener una vida sexual satisfactoria.

Disfunción eréctil

Se considera disfunción eréctil a la imposibilidad de lograr una erección o que esta dure poco tiempo. Según el Documento de Consenso sobre Disfunción Eréctil "el 17,7% de los varones entre 40-70 años padecen DE" en España. Se trata de una cifra baja si la comparamos con Estados Unidos, lugar en el que el porcentaje asciende hasta la mitad de la población.

¿Qué es lo que influye en la disfunción eréctil? Problemas como la diabetes, enfermedades cardíacas, presión arterial alta, arterioesclerosis o medicamentos que pueden afectar a la vida sexual. Asimismo, cualquier complicación en cirugía de próstata también puede provocar disfunción eréctil en algunos casos.

Falta de deseo

La falta de deseo es uno de los mayores problemas sexuales a partir de los 50 años. A pesar de los síntomas de la menopausia o de la disfunción eréctil, una pareja no tendría por qué privarse de disfrutar del sexo. Sin embargo, es la libido la que provoca que los encuentros se vayan distanciando cada vez más unos de los otros hasta casi desaparecer por completo.

Es verdad que la caída de estrógenos y de testosterona en los hombres a partir de los 50 años repercute en el deseo, sin embargo, también lo hacen las creencias sobre mantener relaciones a partir de una determinada edad. Quizás esto sea lo que más influye, pues el deseo, aunque pueda estar bajo algunas veces, no desaparece.

No estar a gusto con el propio cuerpo, considerar que se es demasiado mayor para mantener relaciones u otro tipo de creencias pueden hacer que la distancia entre la pareja sea mayor y que el sexo ya no forme parte de ella. No obstante, no podemos olvidar que es una necesidad básica según la Pirámide de Maslow.

Es posible tener el sexo a partir de los 50 años a pesar de que el cuerpo cambie. Prestarle atención a las caricias, eliminar las prisas, utilizar juguetes, no centrarlo todo en el coito y disfrutar de la intimidad puede reavivar el deseo ayudará a conectar con la pareja y a sentirse plenos. El sexo no tiene fecha de fin y siempre puede disfrutarse de él, aunque haya que buscar otras maneras.