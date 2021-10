Toñi Pulido: "Se puede adoptar un gato adulto sin problema, se adaptan a nosotros igual de bien o mejor que un cachorro"

Toñi Pulido es voluntaria desde hace 16 años en Madrid Felina, una veterana asociación dedicada a atender a los gatos madrileños sin hogar que ya ha ayudado a miles de estos animales. Auxiliar Técnica Veterinaria en la Clínica Las Nieves de Móstoles, a lo largo de estos años ha gestionado acogidas, adopciones, atendido colonias felinas, dado charlas...

Este 29 de noviembre, Día Internacional del Gato (uno de ellos, porque el calendario homenajea a estos animales también el 8 de agosto y el 20 de febrero), nos recomienda qué tener en cuenta a la hora de sumar un gato a la familia y nos presenta a varios felinos a los que su asociación busca hogar.

¿La gente que acude a vosotros sabe realmente cómo es un gato y lo que implican sus cuidados?

Abunda el cliché de que es un perro que no necesita salir y precisa menos atención. Pero no es así, es un animal que necesita mucha atención, enriquecimiento ambiental y, sobre todo, seguridad. La gente viene pensando que es un animal mucho más sencillo de cuidar de lo que realmente es. Es un concepto erróneo.

¿Sigue siendo el gato un gran desconocido pese a ser tan común como animal de compañía?

Totalmente. Aún tenemos, por ejemplo, la imagen de los dibujos animados del gato bebiendo leche, cuando los gatos son intolerantes a la leche de vaca. O esas ideas de que los gatos necesitan salir al exterior o de que poniéndole una cajita de arena es suficiente.

¿Qué hay que tener presente entonces para sumar un gato a nuestra vida y que sea feliz a nuestro lado?

Lo más importante es tener la mente abierta a que tengamos que modificar la casa, por ejemplo protegiendo ventanas, terrazas o balcones. También entender que es un animal distinto al perro, con un lenguaje completamente diferente. Y luego, lo que más trabajo cuesta al humano, es respetar el acariciar al gato cuando él quiera. El gato es un poco particular en ese sentido y hay que dejar que se acerque él. No podemos obligarles a ser cariñosos, hay que respetar la soledad que desea, que no siempre esté receptivo a que les toquen. Igual que nos pasa a las personas. Luego, a cambio, es un animal de compañía muy divertido, que te saca mucho la sonrisa; muy tierno, para nada arisco o independiente. Es un animal que se hace querer.

Después hay que pensar que va a formar parte de nuestra vida muchos años, pueden ser unos 14 o 15, así que hay que tener claro que es nuestra responsabilidad aunque haya una mudanza o cualquier otro cambio en nuestra vida. También que va a ser un gasto; más allá del coste de mantenimiento mínimo, también puede suponer un desembolso veterinario inesperado.

Antes hablabas del enriquecimiento ambiental, ¿qué es?

No es complicado preparar un rincón de enriquecimiento ambiental. y es importante para su salud psicológica y para lograrlo no hace falta gastar mucho dinero ni dedicar mucho espacio en la casa. Un par de rascadores; una caja de cartón, que para un gato es lo más maravilloso del mundo; tener varios comederos en casa; poner una fuente en lugar de agua estancada...

¿Cuál es la mejor manera de añadir un gato a nuestra familia?

Acudiendo a la protectora o asociación más cercana, que las hay por toda España; también a los alimentadores de colonias felinas, que seguramente tienen gatos que necesitan salir de la calle. Siempre recomiendo buscar un gato al que ayudar, porque nacen muchos más gatos al cabo del año de los que pueden tener un hogar. Estamos desbordados de gatos. Cada año la necesidad es mayor. La pandemia no nos permitió llevar a cabo actuaciones en la calle, hacer castraciones y hubo más camadas. Este año ha sido muy malo en cuanto a adopciones y también respecto a animales recibidos en asociaciones. Son tiempos extraños y difíciles.

¿la situación es peor cada año o, cómo estamos más concienciados, toleramos menos dejar a los gatos a su suerte en la calle?

Eso también. Antes el que quería ayudar a los gatos de la calle era una figura tachada de loca. A día de hoy hay mucha más gente que se dedica a echar una mano, está más normalizado.

¿Mejor adoptar un gato o dos?

Mejor siempre adoptar dos gatos. Sobre todo si no hay más gatos en casa con los que haya que cuadrar el carácter. Es el número ideal por salud física de los animales y también para nosotros.

Y eso que gente asume que son animales solitarios.

Volvemos al gran desconocimiento. No son solitarios. Buscan mucho la compañía, tanto humana como de su especie.

Adoptar dos gatos de golpe puede dar vértigo, habrá gente que prefiera adoptar primero uno y, más adelante, ya verá si mete otro.

Ya, pero luego puedes tener el problema de que no se lleven tan bien como cuando coges a dos gatos hermanos o a dos gatos que ya sabes que se llevan bien en la protectora. Sería lo ideal.

Son individuos con distintas personalidades que pueden caerse bien, pero también fatal.

O no no quererse directamente y convivir muchos años en un espacio sin apenas rozarse.

¿Recomienda adoptar cachorros o adultos?

La gente suele decir que quiere un cachorrito para educarlo. Lo primero que les contesto es que al gato no se le educa. Lo querer un cachorro es, en parte, otra asociación con el perro. Se puede adoptar un gato adulto sin problemas, se adaptan igual de bien o mejor que un cachorro a nuestra vida, nuestra rutina.

¿Cómo facilitar la adaptación de los gatos recién adoptados cuando llegan a casa?

Lo primero es darles un espacio pequeño. Tenemos que hacer el cambio sencillo para ellos. Son animales muy rutinarios y le viene bien tener a su disposición solo una habitación, con un refugio seguro que puede ser simplemente una caja de cartón con un agujero. Y luego presentarle la casa poco a poco. Que se vaya acostumbrando a ese nuevo espacio. Suele pasara que los primeros días se esconda, no pasa nada. También hay gatos extrovertidos, más valientes, que se recorren la casa sin problema desde el primer momento..

Los gatos son protagonistas absolutos de Internet. ¿Cómo valoras este fenómeno?

Es alucinante todo lo que hay y se ve de todo. Se ve la parte equivocada de asemejar el gato al perro, pero también sitios en los que explican cómo hacer la vida del gato más fácil.

También hay bastantes virales en los que a los gatos se les ve claramente incómodos, pero la gente no parece darse cuenta.

Sí. Los ven y dicen qué mono, qué graciosa la situación, pero realmente el gato no se está sintiendo a gusto. La verdad es que sí, hay bastante de eso también.

Por último, háblame de los gatos cuyas imágenes nos han pasado y que necesitan hogar.

Hay una pareja que se llama Willy y Silvestre. A Willy nos lo encontramos en la calle sin uñas, no sabemos si fue un desungulamiento a propósito o un accidente. Lo curamos y se llevó muy bien con Silvestre y se adoptaron juntos, pero su adoptante ha tenido un problema de ELA, ha tenido que ser ingresada en una residencia y han vuelto con nosotros. Buscan familia los dos juntos porque se quieren un montón. Luego tenemos a Nilo, por ejemplo, que es un cachorrito de cuatro o cinco meses que llegó con un calcivirus muy severo pero ya está curado y busca una familia a la que no le importe que tenga unos ojos especiales. Nilar vive junto a Darek, nuestro influencer de redes sociales; es un gato positivo en inmunodeficiencia felina. Tiene tres años y es un gato simpático, se lleva bien con perros, con gatos y con personas, le gusta jugar con niños, y busca una familia a la que no le importa que tenga inmuno. Y el resto son gatos jovencitos, recogidos de la calle de pequeñitos y que no se han podido adoptar, y cuando no se adoptan de cachorros es más difícil.

* Si quieres adoptar o acoger a uno de los gatos de Madrid Felina, escribe a adopciones@madridfelina.com