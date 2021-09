Junto con la alimentación, la arena (y el cuidado del arenero) es otro de los elementos fundamentales para el bienestar de cualquier felino. Por un lado, los gatos son animales sumamente limpios, pendientes siempre de su higiene, y por otro, no salen a la calle como sí hacen perros por lo que su bandeja de arena se convierte en un lugar sagrado del que hay que estar pendiente y mantener en condiciones óptimas.

Pero, ¿por qué la arena es el elemento favorito de los gatos para hacer sus deposiciones? Esta fascinación se remonta a tiempos ancestrales y así lo explica Ignacio Duch, I&D Manager de la marca especializada en arenas para gatos Sanicat: “Los felinos son animales que provienen de ambientes desérticos y en la naturaleza defecaban en tierra suelta y seca con un componente similar a la arena. Por este motivo, los gatos admiten mejor aquellas arenas que están elaboradas con minerales naturales, ya que están relacionadas con la tierra”.

Además, los gatos suelen buscar de manera instintiva el arenero, acercándose a él por iniciativa propia desde que son cachorros, por lo que lo único que depende de su cuidador es disponer la bandeja de una manera correcta y elegir el tipo de arena que más se amolde a su felino.

Si el tipo de arena elegido le resulta molesto por alguna razón, esto puede ocasionar que el gato haga sus necesidades fuera de la bandeja. Por regla general, como explican los expertos de Sanicat, los gatos suelen tener especial predilección por las arenas elaboradas con minerales naturales, además prefieren las arenas de consistencias finas (que no se les claven en las patas) y sin perfumar. “Utilizar arenas perfumadas puede ser muy agradable y efectivas para cubrir el mal olor de las heces, pero a algunos gatos ciertos aromas les pueden resultar molestos y generar rechazo”.

Para saber cuál se amoldará mejor a la personalidad de nuestro felino, los especialistas recomiendan antes de probar una nueva “mezclarla gradualmente con la anterior e ir observando cómo reacciona ya que si la arena no es de su agrado él mismo nos lo hará saber”.

¿Qué otros aspectos debemos tener en cuenta a la hora de elegir la arena?

Además de los gustos del gato, que son fundamentales, existen otros factores que también pueden condicionar la elección de uno u otro tipo de arena, como por ejemplo:

- El número de gatos con el que convivimos. A mayor número de gatos es preferible decantarse por arenas de sílice o ecológicas ya que retienen más el olor, son más duraderas y absorbentes.

- El espacio con el que contamos: ya que no será lo mismo tener un casa grande donde se puede habilitar una zona apartada para la bandeja donde no moleste tanto el olor que compartir nuestro propio baño con el arenero del gato.

- El estilo de vida del cuidador. Algunas personas contarán con tiempo suficiente para limpiar la bandeja a diario y otras solo podrán hacerlo en tiempos más espaciados.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas en los diferentes tipos de arenas?

Podemos diferenciar cuatro grandes grupos de arena para gatos:

- La arena absorbente es la más popular, está compuesta de un material poroso con gran capacidad de absorción (sepiolita), resulta muy fácil de encontrar y se vende a un precio muy económico. Su mayor desventaja es que necesita reponerse muy a menudo por lo que solo es apta para aquellos cuidadores que puedan comprometerse a limpiar el arenero con una frecuencia casi diaria. De lo contrario, el olor será muy fuerte y es probable que el gato no quiera hacer sus necesidades dentro.

- La arena aglomerante va un paso más allá. También tiene una gran capacidad de absorción pero además en contacto con el líquido forma conglomerados sólidos que resultan muy fáciles de retirar con ayuda de cualquier pala. A continuación basta con reponer la arena retirada por otra nueva. Uno de sus principales inconvenientes es su tamaño, al ser tan fina levanta mucho polvo y se puede quedar pegada a las patas del gato, obligando a barrer alrededor de la bandeja.

- La arena absorbente sintética es otra de las más populares y bajo esta nomenclatura encontramos la arena de sílice, de gel de sílice o las perlas de sílice. Entre sus principales cualidades: su enorme capacidad de absorción unido a su poder para retener el olor a orina. No produce polvo y no requiere de una limpieza diaria del arenero por lo que es ideal para aquellas personas que no disponen de tiempo suficiente, sin embargo, al ser tan artificial no todos los gatos se adaptan bien a ella.

- Por último, están las arenas de origen vegetal o ecológicas, que por otro lado son las más novedosas en el mercado. Están hechas de materias primas 100% recicladas, poseen un gran poder de absorción (de hecho, funcionan de una manera parecida a las aglomerantes pero con mayor rapidez y mejor camuflaje del olor), con su compra se contribuye a la conservación del medio ambiente y se pueden tirar por el water al ser biodegradables. Sin embargo, los gatos tienen tendencia a esparcirla más de lo normal, lo que va a requerir de un uso frecuente de la escoba alrededor de la bandeja.