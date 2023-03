El ejercicio físico es un hábito muy positivo para nuestra salud, al que los científicos no dejan de encontrarle beneficios que afectan a distintos sistemas del cuerpo. En esta línea, un estudio llevado a cabo por investigadores del hospital Brigham and Women's (afiliado a la Universidad de Harvard, en Estados Unidos) ha encontrado que los hombres que trabajan levantando objetos pesados tienden a tener un mayor conteo de espermatozoides, lo que constituye uno de los principales indicadores de la fertilidad masculina.

Más hormonas sexuales

El trabajo forma parte de la cohorte EARTH (Environment and Reproductive Health), una colaboración entre la escuela Harvard T.H. Chan de Salud Pública y el centro Mass General Brigham que persigue evaluar el efecto de diferentes factores ambientales y del estilo de vida en la fertilidad. Este proyecto ha recolectado muestras y datos de encuestas de más de 1.500 hombres y mujeres. Así, este estudio forma parte de un subconjunto de estos participantes, que incluye 377 parejas buscando tratamiento en un centro de fertilidad.

En base a estos datos, apunta el medio The Harvard Gazette, los investigadores hallaron que los hombres que reportaban levantar objetos pesados de manera habitual como parte de su trabajo tenían una cuenta de esperma hasta un 44% más elevada y una concentración de esperma en el semen hasta un 46% mayor que los que tenían trabajos menos exigentes físicamente. De la misma manera, tenían también niveles más elevados de hormonas sexuales tanto masculinas (testosterona) como femeninas (estrógenos), algo que podría explicar la mayor producción de esperma.

La hipótesis de los autores, en este caso, es que el ejercicio físico produce una secreción aumentada de testosterona, y que el cuerpo convierte el excedente en estrógenos (lo que es un mecanismo común por el que el organismo compensa los desequilibrios hormonales.

En cualquier caso, la infertilidad en una pareja es una cuestión compleja que puede tener muchos orígenes diferentes. Hasta en un 40% de los casos, puede hallarse ligada a los factores masculinos, por lo que encontrar diversas posibles causas puede ser clave para afrontarla.

Referencias

BWH Communications. Study shows higher sperm counts in men who lift heavy objects. The Harvard Gazette (2023). Consultado online en https://news.harvard.edu/gazette/story/2023/02/men-who-lift-heavy-objects-have-higher-sperm-counts/ el 03/03/2023