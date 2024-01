Qué es el ‘juggling’, la técnica para ligar que puede afectar a la salud mental

La búsqueda del amor no siempre es una tarea tan sencilla como nos hacen pensar en muchos productos audiovisuales y obras literarias (aunque otras muchas dejan claro que esto no es así), encontrar a esa persona o personas que pueda acompañarnos en la vida en ocasiones requiere un esfuerzo activo de búsqueda y cada vez es más habitual recurrir a aplicaciones para conectar con alguien, de hecho, más de la mitad de los usuarios de estas aplicaciones en España las usan para buscar pareja estable, según una encuesta realizada por Appinio y Spark Networks.

Podríamos pensar que este uso de las tecnologías ha creado nuevas maneras de relacionarnos, buscando la inmediatez o incluso haciendo que seamos más superficiales, pero lo cierto es que no ha cambiado tanto la manera de relacionarnos. De hecho, muchos de los términos que tan de moda se han puesto últimamente, como ghosting, gaslighting, breadcrumbing o poketing, son actitudes que siempre se han tenido, pero a las que hemos puesto nombre. Es lo que sucede con juggling, una técnica que puede afectar a la salud mental, pero no siempre.

Juggling, ventajas y desventajas de esta técnica

El término juggling, que en su traducción sería algo así como ‘hacer malabares’, hace referencia a algo que es bastante habitual, que es salir con varias personas a la vez hasta que algunas de ellas destaca por encima de las demás y quien realiza esta práctica se decide por alguna de ellas o por ninguna. Esto tiene sus ventajas y también sus inconvenientes.

Esta práctica tiene ciertos aspectos positivos, el juggling permite conocer a varias personas a la vez, abriendo las posibilidades de encontrar a quien verdaderamente marque la diferencia en nuestras vidas. Ayuda a que tengamos tiempo de conocer a las personas con las que se quedan y así haya más posibilidades de saber si tiene las virtudes que buscamos en una pareja, además ayuda a conocer diferentes formas de ver la vida, a través de las experiencias y vivencias de los otros.

No obstante, en general el juggling hace referencia a esta práctica, pero con la particularidad de quien la practica no es sincero con sus citas y hace que sientan que lo que para esa persona es un periodo de conocimiento y decisión, para la otra es el comienzo de una relación. Puede ser considerada una práctica egoísta si no se es completamente sincero y si no todas las personas están de acuerdo con los límites establecidos en la relación.

Los inconvenientes no solo hacen referencia al daño que se puede hacer si las personas a las que se está conociendo se sienten estafadas o engañadas, también quien hace juggling se encuentra en una situación un tanto estresante, que puede llegar a desbordarle. Mantener el mismo nivel de implicación con varias personas, no solo en el plano físico, también emocional, requiere energía, tiempo y esfuerzo emocional.

Sin honestidad, es complicado que una relación pueda tener unas bases fuertes y sobrevivir.

Cómo tener una relación de pareja sana

Compartir la vida con una o varias personas puede ser una experiencia muy gratificante, pero también un tanto complicada. Es necesario crear vínculos sanos y saludables, enfocándose en el amor, el respeto mutuo y la comunicación. Mantener una relación sana requiere esfuerzo y sacrificio y hay aspectos que no pueden faltar.

Fomentar la comunicación, el diálogo es la base de una relación duradera, en una relación sana, las discusiones se convierten en algo constructivo; también es crucial respetar la intimidad y el espacio del otro, compartir la vida sin generar dependencia.

El respeto y la confianza son imprescindibles, así como compartir tiempo de calidad, encontrando momentos para disfrutar del tiempo juntos. Conviene aprender a vivir con las diferencias, conocerlas y no esperar que la otra persona cambie. Ceder es importante a veces, pero que el bienestar de una relación dependa de esos cambios no es saludable.

Referencias

