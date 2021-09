Iván Rotella, sexólogo: "La vejez no está reñida con el deseo sexual. El deseo nos mantiene vivos, activos y sanos"

Iván Rotella se formó en psicología para, después, especializarse en sexología. Ha escrito muchos artículos interesantes, es profesor y socio de la Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología (AEPS). Hoy, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Sexual, contesta a algunas preguntas para 20 minutos para desmontar los tabúes del sexo en las personas mayores.

¿Hacerse mayor y estar cerca de la vejez implica renunciar al sexo?

En absoluto, la vida erótica de las personas solo desaparece cuando es la propia persona la que desaparece o es la que decide no darle la enorme importancia que tiene. Muchas veces relacionamos vida erótica con potencia genital, sobre todo en el caso de los hombres y no es así en absoluto. La piel, el placer, el deseo, el juego, el tonteo, el ligar, incluso la capacidad de tener orgasmos no es una cuestión de edad, es solo una cuestión de actitud, a poco que la salud nos acompañe.

¿Por qué es un tabú hablar del sexo en personas mayores?

La inmensa mayoría de nuestros mayores no ha tenido acceso a ninguna Educación Sexual y solo han vivido una educación sentimental más relacionada con lo represivo, que relacionaba lo erótico con el pecado, con una moral concreta además de con lo estrictamente reproductivo.

Por otro lado, vivimos en una sociedad que está comercializando en exceso todo lo que tiene que ver con lo erótico y eso siempre se representa como dirigido a personas jóvenes o de mediana edad, como si las personas mayores hubiesen quedado fuera de todo eso.

¿Cuáles son los mitos más arraigados sobre el sexo en la tercera edad?

Hay muchísimos. Por ejemplo los relativos al deseo, sobre todo en la mujer. Avanzar en edad no tiene por qué suponer una perdida de deseo. Se puede cultivar, se puede cuidar y sobre todo, si somos capaces de superar los convencionalismos sociales, puede ser una actividad muy saludable. Otras cuestiones más relacionadas con la respuesta sexual, como el orgasmo, no se tiene por qué perder nunca (salvo algún problema concreto). El placer es salud y la sensibilidad de toda nuestra piel o del clítoris nos van a acompañar siempre.

En el hombre suele haber la creencia de ser solo pene y si su funcionamiento con los años no es el mismo pues esto va a afectar a nuestra vida erótica, entendida desde el rendimiento. Si descartamos esa idea y nos damos cuenta que los hombres también somos piel, cuerpo, juego, descubriremos un montón de posibilidades a los que unir el placer que nos puede dar nuestro pene si lo cuidamos y cuidamos todo su funcionamiento, nuestra salud, nuestro deseo, etc.

Se suele asociar el envejecimiento con la pérdida de deseo, ¿esto es cierto?

No necesariamente. Si seguimos relacionando el deseo con algo juvenil y que no tiene que ver con las personas mayores y no lo cuidamos pues es evidente que se acaba perdiendo. A todas las edades podemos encontrar personas que nos atraigan, que nos “pongan” eróticamente, que nos resulten interesantes y nos apetezcan. Las ganas de ser felices no es una cuestión de edad es una cuestión de darse permisos para serlo, darnos cuenta que nos lo merecemos y que si vivimos las relaciones desde el juego y el placer, nuestro deseo se va a mantener siempre en perfecta forma.

¿Cómo cambia el sexo con la edad?

En el intercambio erótico la experiencia puede ser un grado. Conocer tu cuerpo y su funcionamiento y no perder las ganas por conocer el cuerpo de la otra persona puede hacer que los cambios sean menores, de tipo más fisiológico que emocional. Cada etapa vital y cada persona tiene que estar siempre con ganas de aprender a sentir, compartir y disfrutar.

¿Llegan a buscar ayuda las personas mayores si tienen problemas de erección, pérdida de deseo o en su relación el sexo ha quedado apartado?

En nuestra Consultoría Sexológica tenemos desde personas veinteañeras hasta personas o parejas de ochenta años. Una de las principales dificultades de las personas mayores con respecto a su placer no es la salud, es la resignación. Las personas mayores ya se han ganado el derecho a dedicarse simplemente a descansar, viajar, bailar, jugar, ligar, tontear... es decir, en definitiva se han ganado el derecho a dedicarse exclusivamente a disfrutar. Cuanto más disfruten, su salud se verá más recompensada.

¿Por qué es importante cuidar de la salud sexual, también, en la vejez?

El placer es de las sensaciones más importantes del ser humano. Nos mantiene vivos, activos y con ganas. Por ejemplo, el orgasmo (ya sea en soledad o en compañía) en un fantástico generador de hormonas del bienestar. Es un fantástico generador de hormonas del bienestar tanto el orgasmo como el placer en general, absolutamente gratuito y que nos pertenece a cada persona. Está siempre a nuestra disposición y cada persona decide cuidar y cuidarse a nivel de placer. Nuestra salud lo agradecerá siempre.

¿Qué mensaje le gustaría que calase hondo en este Día Mundial de la Salud Sexual?

El placer es salud. El placer erótico es salud. Las personas mayores tienen todo el derecho a darse permisos para gozar, sentir, reír, disfrutar, ligar, jugar. Cuantos más permisos nos demos, más placer habrá en nuestra vida y eso influirá directamente en nuestra salud y en nuestra vida. Darse permisos y abandonarse al placer es la mejor propuesta para guiar nuestra vejez y que sea saludable, intensa y divertida.