Isabel Sánchez: "Cuidar es una forma de amar que implica mucho sacrificio pero que trae siempre un gran retorno"

Se nos educa para alcanzar el nivel máximo de autonomía y creemos que en esa independencia reside nuestro principal valor. Sin embargo, también somos una sociedad de cuidados - se estima que más de 650 millones de personas en edad laboral en todo el mundo se ocupan de atender a familiares dependientes-; en algún momento deberemos cuidar a otros y pasaremos momentos en los que nos tendremos que dejar cuidar.

¿Estamos preparados para asumir nuestra vulnerabilidad? ¿Se encuentra el verdadero valor de los seres humanos en la interdependencia? ¿Cómo crear una verdadera cultura del cuidado? A estas y otras muchas preguntas responde Isabel Sánchez en su nuevo libro: Cuidarnos (Espasa), donde invita a reflexionar sobre la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos para estar en condiciones de hacerlo con nuestros seres queridos, con el conjunto de la sociedad y dejar un verdadero legado a las generaciones futuras.

Afirma que “no se nos educa para cuidarnos, tampoco para cuidar a otros”. ¿Por qué cree que la sociedad todavía no está concienciada con la envergadura del autocuidado y el cuidado a quienes nos rodean? ¿Cómo hay que reeducar a la sociedad en este sentido?Con mucha facilidad se nos propone la meta de una completa autonomía, de un autodesarrollo individualista y egocéntrico. Se nos exigen continuamente éxitos y una imagen perfecta. En ese panorama no se contemplan las debilidades, por eso no sabemos reconocerlas ni gestionarlas. En muchas ocasiones, lo que se nos ofrece como solución es la evasión: el placer, el consumismo, la diversión…



Por otra parte, la aceleración de la vida nos impide detenernos a escuchar nuestra intimidad y a mirar de cerca las necesidades propias y ajenas. Se nos ha olvidado que la vida no es fundamentalmente acumulación de éxitos, sino tiempo de encuentros personales, de tejido de vínculos que la llenan de sentido y la hacen fuerte.