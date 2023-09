Diez consejos para usar bien el carrito con bebés y evitar el aplanamiento de cabeza o reflujo

El carrito de paseo es uno de los grandes aliados de los padres para la movilidad de sus hijos pero son muchas las dudas que asaltan a los progenitores sobre su uso: cómo colocar correctamente al bebé o niño, cuánto tiempo conviene utilizarlo, cuándo pasar del capazo a la silla…

La llamada higiene postural es clave en esta etapa del desarrollo, por ello la fisioterapeuta y osteópata pediátrica Belén Concejero, en colaboración con Easywalker, se han unido para crear el Decálogo para un buen uso del carrito con tu bebé en el que aportan consejos básicos a la hora de utilizar el carrito.

Combinar el carrito con porteo

La experta explica que en los primeros meses de vida “es muy necesario pasar tiempo con nuestros hijos en brazos ya que piel con piel les ayuda a regularse e ir forjando un vínculo de seguridad”. Por ello, recomienda combinar el porteo ergonómico con el carrito para los desplazamientos: “estaremos uniendo otro tipo de estimulación vestibular y visual perfectos para el neurodesarrollo de los más pequeños”.

Colocar al bebé correctamente

La fisioterapeuta insiste en que la higiene postural es fundamental para evitar el aplanamiento (plagiocefalia). “La cabecita de nuestros peques se aplana por presión, por lo que lo ideal es ir cambiando mucho de posición a tu bebé”. Lo más recomendable sería combinar posturas boca arriba con la cabeza girada a ambos lados y durante las siestas ponerles de lado. "Así además te aseguras que la rotación cervical también es completa evitando las tortícolis”.

Muselina, ruido orgánico y terreno inestable

Los bebés al principio pueden rechazar el carrito y necesitar más contacto para sentirse seguros. La osteópata pediátrica recomienda aplicar una estrategia de familiarización y calma: “usar algún tejido muy suave tipo bambú o algodón con el que hayas dormido previamente y colocarlo en el carrito para que el bebé (con supervisión) pueda olerlo y si quiere cogerlo”. Además, se puede añadir de fondo ruido orgánico bajito (tipo latido del corazón) así como salir de paseo por un terreno inestable. “Para ello, es interesante empezar con paseos cortos y después de las comidas, una vez ya estén tranquilos”.

Rulito debajo de las rodillas

La experta en neurodesarrollo lo aconseja para bebés con malestar digestivo (cólicos, por ejemplo) con el objetivo de quitar tensión al abdomen. “Al colocar un rulo debajo de sus piernas destensamos su tripa. Además de estar más cómodos, esta postura es también facilitadora para empujar si así lo necesitaran”. Este rulo se utilizará solo si el pequeño está boca arriba. Si les tumbamos de lado lo ideal es la cabeza un poco elevada y las piernas muy flexionadas.

Cuña debajo del colchón

En el caso de que el niño tenga reflujo o regurgite, la especialista sugiere levanta su cabeza colocando una cuña debajo del colchón. “Un truco muy útil es buscar o fabricar con toallas de casa, una cuña con unos 10-15 grados de inclinación”. Se colocará en la zona más alta del colchón del carrito, asegurándose de que el bebé tenga elevados cabeza y hombros, pero no todo el cuerpo. Elegir modelos de carro que cuenten con sistemas de reclinación antirreflujo también nos ayuda a prevenirlo.

Estimulación con juguete

Se puede estimular al niño con algún juguete dentro del carro (panel de contraste, sonajero). “Siempre a los lados y no encima, ya que la visión binocular no llega hasta los 4 meses así que hasta ese momento no es recomendable colocar los juguetes encima de sus ojos”, precisa la experta. Lo ideal es ofrecer cada vez un estímulo, a un lado de manera alterna y durante pequeños periodos de tiempo.

Paso del capazo al asiento: ¿cuándo?

La experta en neurodesarrollo lo tiene claro: solo cuando el bebé esté preparado. ¿Y cómo sabe si lo está? Lo recomendable es probar a ponerles sentados. Si el pequeño es capaz de enderezar levemente, se mantiene relativamente estable y puede incluso orientar su mirada por el espacio y disfrutar de la posición está listo. “Si por el contrario veis que está blandito o se flexiona mucho hacia delante, toca esperar y probar en unas semanas. Como siempre, habrá excepciones que sería ideal valorar con el pediatra o fisioterapeuta que acompañe a tu hijo: casos de reflujo severo o aplanamiento craneal”.

Asiento orientado hacia quien empuja

Hasta pasados los 9-10 meses es normal que el bebé tenga “ansiedad por separación” y necesitan ver al adulto. “Por todo esto siempre vamos a empezar a pasear con los peques mirando hacia nosotros. Antes del año más o menos y en función de la aceptación del bebé, orientaremos el asiento al mundo”.

No usar la posición más vertical antes de tiempo

El motivo es que la espalda del niño va evolucionando de única curvatura dorsal (bebé muy redondito) hasta llegar al enderezamiento completo con otras dos curvaturas opuestas a nivel cervical y lumbar. “Forzar a nuestros peques en sedestación autónoma podría retrasar la adquisición de otros patrones musculares y de movimiento”. Por ello, hay que empezar siempre semi tumbados y según el niño vaya mejorando en el suelo su estabilidad lo trasladaremos de igual forma al asiento.

Conectar con el bebé

Para la fisioterapeuta los paseos son un momento maravilloso para conectar con el bebé ya que a través de las caras, gestos y expresiones de los mayores los niños van aprendiendo a comunicarse. “Contesta como si le entendieras, canta y gesticula mil canciones, utiliza caras de sorpresa, felicidad, tristeza para buscar su imitación… Sin saberlo, estáis creando un vínculo que durará toda la vida”, concluye.

