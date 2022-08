Cómo superar el miedo al parto

El miedo al parto es más habitual de lo que en un principio se pueda pensar. Esto es frecuente en las madres primerizas que nunca han pasado por la experiencia del parto y, por tanto, a pesar de toda la información con la que cuentan, el miedo a lo desconocido es mucho mayor. Pero, tal vez, ese miedo también esté condicionado por las experiencias de otras mujeres que no lo pasaron nada bien.

Todos hemos leído cosas sobre la violencia obstétrica, esa que se ejerce cuando el bebé no logra salir por el canal de parto y se utilizan fórceps u otras técnicas muy violentas para la madre. Este concepto lo recoge la FAME que no solo genera un miedo al parto atroz, sino consecuencias para el bebé o incluso para la madre. Por ejemplo, bebés con lesiones por el uso del fórceps o madres con un desgarro debido a la episiotomía de tercer o cuarto grado. No obstante, a pesar de todo esto, existen formas de superar ese miedo al parto que algunas mujeres tienen.

La información es esencial

Informarse sobre cómo será el parto es importante para eliminar cualquier suposición que la mente pueda hacer con relación a cuando llegue ese momento. Por lo general, las clases de preparación al parto empiezan pasado el sexto mes de embarazo. Sin embargo, cualquier duda previa que pueda tenerse se le puede comunicar a la matrona que esté realizando el seguimiento de la gestación.

Esta profesional va a poder responder a todas las preguntas en lo referente al expulsivo, la episiotomía, cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo en aquellos casos en los que algo vaya mal, etc. La información que pueda obtener una madre de un especialista será mucho mejor que la que pueda encontrar en Internet. Este tipo de búsquedas no se recomiendan debido a los bulos y a la cantidad de información falsa que puede haber.

Hacer un plan de parto

El plan de parto es una excelente manera de que una mujer pueda superar su miedo al parto. Si ya ha pasado por embarazos anteriores y ha tenido malas experiencias con respecto al parto, es fundamental, realizar este plan de parto que recoge el propio Ministerio de Sanidad. En él "la mujer puede expresar sus preferencias, necesidades, deseos y expectativas sobre el proceso del parto y el nacimiento", según indican.

El plan de parto se puede hacer en cualquier momento del embarazo. No obstante, en el documento elaborado por el Ministerio de Sanidad se aconseja realizarlo entre las semanas 28-32. Además, se puede modificar cuando se necesite y en él se pueden incluir varias cuestiones. Por ejemplo, la no realización de la episiotomía, a menos que sea necesario.

Es verdad que hay muchas situaciones que no se pueden prever, sin embargo, un plan de parto brinda mucha tranquilidad a todas aquellas mujeres que quieren sentirse más seguras. De hecho, a pesar de que estamos hablando de una situación en la que pueda existir miedo al parto, este plan está recomendado para todas las mujeres y, por eso, deberían conocer este documento.

Cuidado con las experiencias de las demás mujeres

El miedo al parto puede incentivarse con las malas experiencias que puedan haber tenido otras mujeres. Si ya se ha sido madre, este miedo al parto por las experiencias de otras mujeres no es tan acusado, sin embargo, al ser primeriza sí es más probable que este miedo esté presente. Por lo tanto, no hay que tomar las experiencias ajenas como propias, ya que cada parto es diferente y con un plan de parto adecuado, la experiencia será mejor.

El miedo es algo innato al ser humano y es importante para nuestra supervivencia. Sin embargo, hay que aprender a relativizar cuándo ese miedo es fundado y cuándo no. El miedo puede hacer que el embarazo se viva con ansiedad y que el momento del parto cause verdadero pánico. Por ello, informarse, relativizar y preguntar es indispensable.