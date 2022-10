“La ansiedad no es algo que haya que controlar o vencer, sino que hay que regular y gestionar”

Tais Pérez y Sergio García son una pareja de psicólogos con varios años de experiencia en su propio gabinete. Además, desde hace un tiempo, empezaron a divulgar sobre salud mental a través de Instagram (psicosaludtenerife). Lo que comenzó como una pequeña cuenta va ya por más de 400 mil seguidores. Ahora han decidido hacerlo también a través de ‘Tu ansiedad bajo control’, un libro que recopila de manera sencilla y clara todo lo que tenemos que saber sobre uno de los problemas de salud mental más frecuentes.

A grandes rasgos, ¿qué vamos a encontrar en ‘Tu ansiedad bajo control’?Sergio: El libro es un ‘resumen’ de 15 años de carrera sobre la ansiedad. Explicamos que es la ansiedad para que la persona que la sufra, la que tenga curiosidad o que tenga una persona al lado que la sufra, sepa bien lo que es y cómo se manifiesta en el cuerpo. Y también tratamos aspectos concretos de la ansiedad y proponemos estrategias que funcionan para aprender a gestionarla.



¿Por qué un libro dedicado exclusivamente a la ansiedad?Tais: Porque es uno de los motivos de consulta más frecuentes, además de un tema amplísimo. También es un tema que trabajamos mucho en el gabinete, y nos pareció buena idea que los pacientes dispusieran de una guía que tuvieran a mano mientras hacían la propia terapia. Además, puede servir de ayuda para aquellas personas que no tienen acceso de la salud mental privada, para que tengan algo en lo que apoyarse.



Si tuvierais que describir la ansiedad en una frase sencilla y corta, sería…

Tais: La definición científica se resume en una frase: ‘es una respuesta fisiológica ante un peligro que puede ser real o no’.



¿Cuándo la ansiedad deja de ayudarnos, deja de ser un mecanismo ancestral de defensa para convertirse en un problema?Tais: Cuando se da de una forma excesiva en una situación determinada o se da cuando no se tiene que dar. Por ejemplo, tener miedo o fobia a las ratas es perfectamente funcional, pues es un peligro real porque puede mordernos, contagiar enfermedades… pero si esta fobia le ocurre a una persona que trabaja, por ejemplo, en un vertedero, que tiene que verlas todos los días, no va a poder trabajar. En ese caso, la ansiedad deja de ser funcional.



La ansiedad es tremendamente desagradable, pero nunca peligrosa

¿Por qué ocurre?Tais: En esto hay mucha discusión, pero lo que sí se sabe es que es un caldo de cultivo multivariable en el que se dice que puede haber cierta predisposición genética, conductas aprendidas a lo largo de la infancia y la adolescencia… que nos hacen más sensible a ella… Y luego, ciertas situaciones vividas, pueden hacer de disparadores, como ha ocurrido recientemente con la pandemia, los malo tratos en la infancia, traumas… Pero que sean disparadores no significa que en estas situaciones o vivencias todos tenemos que sentir ansiedad… Unas personas la desarrollaran o no en función de muchas variables, y a la hora de la verdad, porque a la hora de la verdad somos más fuertes y resilientes de lo que pensamos y nos quieren hacer creer.

Sergio: Siempre hay un aprendizaje anterior, unas habilidades que la persona tiene cuando aparece esa situación… en función de esos aprendizajes o de las herramientas que tengamos, la ansiedad aparece o no.



Lo de mantener bajo control la ansiedad a veces no es tan fácil…Tais: Bueno, en realidad con control en este contexto queremos decir regulación, gestión… porque en realidad la ansiedad no se debe controlar, pero en un título pensábamos que se entendería mejor si poníamos la palabra ‘control’.

Sergio: Es que en realidad la ansiedad no es algo que haya que controlar o vencer, sino que hay que regular, gestionar, arropar… la filosofía del libro es ‘entiende bien lo que te pasa y no le tengas miedo’. Porque la ansiedad en sí no es mala, es un mecanismo de supervivencia, solo tenemos que gestionarla para que no se convierta en un problema.

La ansiedad en sí ¿se puede heredar?Tais: Genéticamente no se sabe, pero lo cierto es que si tu madre tiene algún problema de ansiedad, es más probable que a ti te ocurra. Pero esto es sobre todo por una conducta aprendida porque creces viendo eso, las creencias, la forma de relacionarte con los demás… también algunos riesgos de personalidad que predisponen, como el neuroticismo, más común en las mujeres… Lo que no se sabe bien es si además de este aprendizaje o rasgos de personalidad hay una predisposición genética.

Sergio: En un ambiente familiar de moldeado, se aprende. Y hay un tipo de aprendizaje que es vicario, es decir, que no aprendo porque la experiencia me pase a mí, sino que veo que les pasa a otros y yo, emocionalmente, por empatía, aprendo. Y luego hay respuestas que son innatas, que pueden servir de caldo de cultivo y que, si se dan otros aspectos determinados, para que suframos ansiedad.



La ansiedad siempre se da por algo o por una situación determinada, no se ‘cura’ con una pastilla, es un problema de aprendizaje

Hay muchos tipos de ansiedad. ¿Cuál es la más frecuente?Tais: Depende, porque es cierto que las personas que padecen ansiedad suelen pasar por etapas y experimentar varios tipos, pero todo en realidad es ansiedad, solo que se manifiesta de determinadas maneras. Por ejemplo, es muy común que gente venga a consulta por un TOC, luego derive en un trastorno de ansiedad generalizada.

Sergio: No nos gustaría que la gente lo viera como categorías distintas. En el libro lo hemos explicado por separado para que vean que se puede manifestar de varias maneras, pero quien es sensible a la ansiedad, es sensible al TOC, a la ansiedad generalizada, obsesiones… La manifestación va a varias en función del contexto en el que me vaya moviendo, y la gente sensible a la ansiedad es bueno que conozca todas las caras que la ansiedad tiene.



La pandemia hizo aflorar muchos casos de ansiedad. ¿La cosa venía de antes o realmente se dispararon los casos de ansiedad?Tais: Las dos cosas. Sin duda, ha sido un disparador, pero también ha hecho aflorar casos y que se hable más de salud mental, una tendencia que empezó justo unos años antes.

Sergio: Y también ha hecho entender mejor que los problemas psicológicos no son enfermedades, que es lo que explicamos en el libro, porque no hay un solo problema psicológico que no surja de una interacción. La ansiedad siempre se da por algo o por una situación determinada, no se ‘cura’ con una pastilla, es un problema de aprendizaje.



¿Por qué las mujeres tienen más problemas de ansiedad?Sergio: No es que las mujeres padezcan más ansiedad, sino que esto tiene que ver más con la capacidad para pedir ayuda, con los roles de género, la educación… La mujer detecta el problema antes y pide ayuda antes, y el hombre espera hasta que no puede más y cuando va a terapia, lo oculta. Ahora mismo en nuestro gabinete el número de hombre y mujeres es más o menos el mismo.



En el libro explicáis muy bien y muy gráficamente qué es la ansiedad y por qué se producen determinados síntomas asociados… ¿Hay mucha gente que no la identifica, que la sufre y no sabe lo que es?Tais: Sí, precisamente los ataques de pánico se producen por un miedo al miedo, a la propia sintomatología del miedo, porque hacemos interpretaciones erróneas de lo que nos está pasando. Y hay síntomas de la ansiedad que son poco conocidos, que mucha gente no achaca a la ansiedad y se asusta, como ver doble, borroso, la despersonalización, sensación de desmayo, flojera… Es normal asustarse por síntomas así si no sabes lo que te pasa, que puede ser por ansiedad. En cambio, si conoces estos síntomas y por qué se producen evitarás que se llegue a producir el ataque.

Sergio: Por eso en el libro explicamos cada respuesta fisiológica, cómo surge, por qué se produce… No hay miedo al síntoma si lo entiendes, porque la ansiedad es tremendamente desagradable, pero nunca peligrosa.



No es que las mujeres padezcan más ansiedad, sino que detectan el problema y piden ayuda antes

La ansiedad y la depresión son cosas distintas, pero ¿cómo se relacionan una y la otra?Tais: Son entidades distintas, pero la ansiedad lo que hace es que evitarte vivir, y puede derivar en depresión precisamente por eso, por las limitaciones que provoca en la vida. La ansiedad puede hacer que dejes de salir, de hacer deporte, actividades de ocio…y eso no puede llevar a un estado de ánimo deprimido.

Sergio: Porque el ánimo se nutre de los reforzadores positivos que obtengo del ambiente: de las salidas con mis amigos, mi familia, mi pareja, del ocio, el deporte… Si la ansiedad te impide hacer todo eso, restringes las gratificaciones y el ánimo se resiente. Por eso una depresión podría ser la consecuencia de una ansiedad no tratada. Por eso, el ‘pack’ en atención primaria son los ansiolíticos y los estabilizadores de ánimo (antidepresivos).



¿Y la ansiedad y el estrés? A veces es fácil confundirlos…Tais: El estrés -o distrés- siempre va con ansiedad, por eso se confunden. El estrés es cuando me piden cosas del entorno que yo no puedo asumir. Si tengo herramientas para afrontarlo, el estrés es bueno, porque sin estrés no podríamos hacer nada, pero si no tengo recursos, ese estrés negativo se convierte en negativo, en distrés.

Sergio: Y mi cuerpo responde a ese distrés con ansiedad, pero también puede deprimirnos, bloquearnos, volvernos agresivos…