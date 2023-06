"Si te va mal en la vida y decides caer en una infidelidad, reflejas un comportamiento inmaduro y egoísta"

Sònia Valiente, periodista y publicista nacida en Valencia en 1975, escribe su primera novela, después de una larga carrera en el mundo de la publicidad y la comunicación en medios de comunicación regionales y nacionales. Nos habla de su nuevo proyecto, 'Veintitrés fotografías' (Editorial Plaza y Janés), como ella misma describe, un "libro de piscina", escrito desde las entrañas para hablar de lo que ve, mujeres reales cansadas de aparentar ser perfectas.

Sonia reflexiona sobre el origen de esta crisis por llegar a cierta edad, su posible derivación en una infidelidad, en parte, comprensible, y sobre el papel secundario de las mujeres en todos los ámbitos. La protagonista de su novela, Sol, es una mujer, cerca de los cuarenta, con una crisis por el aburrimiento que le produce su propia vida.

El impulso que le lleva a comprar una cámara analógica en el rastro de Madrid, al final acaba siendo un viaje para encontrarse a sí misma. Mientras, durante el trayecto va cayendo en sus propias trampas, para procrastinar la gestión de solucionar el caos de su crisis existencial, en el que muchas mujeres se van a ver representadas.

¿Qué le ha llevado a escribir esta novela?Un fuego interno que siempre he tenido. Soy periodista porque era la profesión que más se parecía a escribir. Los periodistas siempre hemos tenido mucha imaginación. Mi chico me regaló un curso con Rosa Montero y fue lo que me dio la seguridad y lo que me hizo sentirme capaz. El hecho de tener una receta para hacer una novela fue lo que me dio la seguridad. No podía no hacerlo, aunque luego no se publicase o no se vendiese.

¿Cuál es el corazón de su novela?Es una crisis de la mediana edad cuando tienes todo lo que se supone que está bien. Cuando nos damos cuenta de que la vida es lo que es, que tenemos que estar con el mismo señor, el resto de nuestra vida es cuando empieza la crisis. Sol, la protagonista de mi libro, está en una época en la que no sabe qué hacer con su vida, en lugar de arreglar el problema de que no le gusta su vida ni su pareja, se pone a investigar lo que hay en una cámara de fotos, como procrastinación de su vida. A veces ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos da muchísima pereza resolverlo. Cuando una persona deja a otra no es el momento, sino que se lleva larvando mucho tiempo.

¿Por qué una mujer de protagonista?Me gusta hablar de estos problemas que podemos tener todos y sobre todo que conectara con mujeres reales. Normalmente, vemos ejemplos de gente que tiene vidas maravillosas y yo veo que esa gente no tiene nada que ver conmigo. Me apetecía contar todo eso, para divertir y para tener la excusa de retratar a las mujeres que, a través de diferentes puntos de la ciudad, retratan quienes son a través de su ocio.

¿Ha representado en el libro historias reales de tu entorno, de mujeres con una crisis por su edad?Me gusta escuchar y hablar de historias que le preocupan a la gente. Todas mis amigas pensaban que estaba hablando de ellas, porque son situaciones en las que todas las mujeres nos vemos representadas. Elegí el nombre de Sol, porque creo que todas somos muy solares, somos el centro de nuestra familia, de nuestras amistadas, somos cuidadoras por naturaleza.

¿De qué están hartas las mujeres?Queremos que todo esté bien, queremos ser siempre ejemplares, pero no dejamos tiempo para cuidarnos a nosotras mismas. Estamos cansadas, de ser perfectas, de estar pendientes de que llegue dinero a casa y de estar tan asqueadas con esto que, como dice la protagonista del libro, no sabe ni si masturbarse o ver Netflix, porque hasta tocarse le da pereza. Las mujeres están cansadas de ponerse las últimas. Es un libro feminista sin la idea de serlo, las mujeres toman sus propias decisiones y cometen sus propias cagadas, pero lo deciden todo ellas

¿Cómo afronta la gente la crisis por la edad?A partir de un golpe, como una muerte o algo traumático, que te lleva a hacer un gran cambio. Hacerte mayor consiste en acostumbrarte a las cosas y cuando te acostumbras, todo es más aburrido. Tienes que ser consecuente con la persona que eres. Lo difícil de hacerte preguntas es contestarlas, ¿tengo la vida que he soñado? ¿Tengo todo lo que quiero? Si la respuesta es no, es el momento de hacer un cambio. La gente se acomoda, porque también hay que pagar facturas, educar a hijos. Al final es más fácil caer en una infidelidad en un momento como este para sentirte vivo.



¿La infidelidad es una consecuencia de la crisis? No siempre, pero es más comprensible. Lo que pasa es que empezar, es una pendiente sin frenos. Si te va mal en la vida y decides caer en una infidelidad, al final reflejas un comportamiento inmaduro y egoísta. Las aventuras muchas veces pueden ser una llamada de atención, una evasión, volverse a sentir vivo. La gente sabe que lo está haciendo mal, pero lo hace para no pensar demasiado. Somos conscientes de nuestras propias trampas psicológicas. Es injusto y feo para tu pareja y debemos tratar de no hacer daño a los demás, aunque lo hagamos regular.

¿Cómo acaba la gente en relaciones con personas comprometidas?Una de las frases de mi libro es: liarse con alguien casado es como convertirse en su tamagochi, porque te verás cuando pueda y follaréis cuando quiera. Creo que la gente está muy sola, sobre todo a partir de la pandemia, que nos hizo pasar mucho tiempo con nosotros mismos. En las grandes ciudades, la gente va rapidísimo, hay una cultura de gratificación instantánea. Lo vemos en Instagram o Tinder. Necesitamos una montaña rusa emocional, entonces cuando conectas con alguien y sientes algo parecido a enamorarse, es maravillo, es mejor que el sexo. Cuando tienes una conexión especial con una persona es muy difícil querer pararlo, aunque no te venga bien. La dopamina de recibir mensajes a todas horas y un estímulo es adictivo. Pero entrar en esa dinámica de dependencia tiene mucho que ver con el autoconcepto y con la baja autoestima, porque al final todos queremos que nos quieran y todos queremos gustar.



¿Qué pasa con la otra cara de la moneda de la pareja cuando uno tiene una crisis?Los chicos que me han comentado que han leído el libro me han dicho que les ha llamado mucho la atención la fuerza de las mujeres. Me comentan que necesitaban escuchar su carga mental. Durante mucho tiempo en la industria cultural se ha puesto a la mujer con un carácter secundario. La acción es para hombres, nosotras somos la secretaria, la hija o la policía que va de copiloto en el coche del inspector. Que una mujer hable sin tapujos, impacta.

¿El síndrome del impostor es más propio en mujeres?Sí, y esto es por cómo nos han educado. Hay un sesgo cognitivo en las niñas que desde los 6/7 años hace que nos sintamos menos capaces. Antes los niños se siente capaces y después las niñas se inhiben, porque empieza a penetrar en ellas la industria, cultura, la educación de tus padres. Es más difícil que a una niña le regalen un juguete científico, nos regalan ropa que tienen menos movilidad que la de los niños y nos permite jugar menos. En el patio, los niños ocupan todo el espacio... Esto está cambiando, pero las que tenemos una edad nos hemos acostumbrado a vivir en los márgenes. Ahora yo doy cursos de escritura para niñas en 'Inspiring Girls', porque con esa edad me hubiera gustado que me motivaran a escribir para ir con más fuerza a por mi sueño.

Que opina de las relaciones abiertas y poliamorosasLo comprendo y lo respeto. Me parece muy maduro que esas personas puedan hablar y permitirse a uno mismo y al otro ese tipo de relaciones. En mi caso lo veo difícil de digerir, pero porque estamos programados de otra manera. La admiración intelectual es indispensable, yo no podría estar con una persona con la que no me divirtiera conversando. La mente es mucho más poderosa.

¿Cómo ve que afecta esta concepción de la mujer en el mundo laboral?En las carreras STEM (Science, Technology, Engineering, and Math), únicamente hay un 20% de las mujeres. El futuro está apostando tanto por esto que la próxima brecha que va a haber es una digital de género. O nos ponemos las pilas a estudiar este tipo de ingenierías o no vamos a tener una voz determinante en la construcción del futuro. Pero esto se va inoculando en casa, si no te hacen sentir válida no se nos ocurre acabar estudiándolo.

¿Algún mensaje para acabar?Tu carácter va a definir tu destino, la decisión de tu vida está en tus manos, entonces hay que atreverse a hacer lo que quieres hacer, aunque tenga un coste de oportunidad. Hay que ser pesado para conseguir lo que queremos. Hay que tener la valentía y la perseverancia para hacerlo, aunque ser constante es muy cansado y es más fácil conformarse. Si piensas en pequeño, te quedas en diminuto. Pero si no eres perseverante tampoco vas a conseguir nada, entonces hay que ser muy pesado.

