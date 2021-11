Endometriosis, la enfermedad silenciosa: 8 años de media para conseguir un diagnóstico

El aparato reproductor femenino y todo lo que le rodea sigue siendo un gran tabú, incluso en el ámbito médico. Prueba de ello es la endometriosis, una enfermedad que se tarda 8 años de media en diagnosticar, pese a que la padecen el 10% de las mujeres españolas, es decir, 2 millones de personas. Durante este tiempo, quienes padecen esta enfermedad sufren dolores muy fuertes que a menudo son infravalorados o confundidos con otras dolencias.

Las historias de mujeres durante los años que han estado buscando un diagnóstico son sobrecogedoras y, en ocasiones, son tachadas de "hipocondriacas, quejicas o histéricas" por expresar el fuerte dolor que padecen durante la menstruación.

Para concienciar sobre la importancia de acelerar el tiempo de diagnóstico, Intimina ha lanzado The Wait (la espera) una campaña en la que las protagonistas son niñas de ocho años, cuya edad equivale a la tortuosa espera a la que se enfrentan las mujeres hasta que son diagnosticadas de endometriosis.

En la campaña global de Intimina, en la que se incluyen historias de España, Francia, Italia, Estados Unidos y el Reino Unido, las niñas actúan como altavoz utilizando las palabras reales de mujeres adultas que pasaron varios años de sus vidas esperando un diagnóstico de endometriosis. Aunque la espera media para una valoración es de ocho años, varias de las mujeres que compartieron sus historias sufrieron demoras diagnósticas mucho más largas. En uno de los casos, fueron necesarios más de 30 años para que una de las mujeres consiguiera su diagnóstico.

En el caso de Irene Aterido, sexóloga y experta en ciclo menstrual de la firma que también ha participado en la campaña, fueron 18 años de espera en los que el dolor era parte de su día a día: "En 2009 me operaron in extremis: me quitaron las 2 trompas de Falopio y de repente tuve que despedirme de la posibilidad de ser madre de forma espontánea. Sin embargo, esa fue la operación que me salvó la vida".

"Esperamos que esta campaña dé pie a iniciar una conversación más que necesaria sobre la endometriosis. Es totalmente inaceptable que las mujeres afectadas tengan que esperar una media de ocho años para recibir ayuda y que algunas esperen incluso décadas de sus vidas aguantando dolores", afirma Pilar Ruiz, responsable de comunicación de Intimina en España.

Cómo diferenciar entre dolores normales y endometriosis

Para ayudar a las mujeres que experimentan síntomas de endometriosis a descubrir si realmente padecen la enfermedad, la Dra. Shree Datta, ginecóloga y experta de Intimina, comparte sus consejos:

Los síntomas comunes que sugieren endometriosis son dolor pélvico cíclico, dolor en las relaciones sexuales o dolor antes y durante la regla. También se puede notar un cambio en los hábitos intestinales, cansancio y dificultad para quedarse embarazada.

Llevar un diario de sintomatología antes de ver a un médico de cabecera ayuda a tener más consciencia de los síntomas. Específicamente, hay que anotar cuándo se experimentan los síntomas en relación con la menstruación o la digestión.

Acudir al ginecólogo también puede ayudar a investigar más a fondo los síntomas. Con esta información, se pueden valorar los riesgos y beneficios de los diferentes medicamentos o de una operación.

También es posible tratar inicialmente los síntomas con calor, ejercicio suave, analgésicos o medicamentos hormonales, antes de considerar opciones más invasivas como la cirugía.

Pensar en la dieta: existen estudios que confirman que beber mucho alcohol y comer mucha carne roja pueden empeorar algunos de los síntomas de la endometriosis, como la inflamación y las reglas dolorosas. Los suplementos de magnesio pueden ayudar al dolor asociado con la endometriosis. También, un estilo de vida saludable y equilibrado con patrones de sueño regulares también puede influir positivamente en los síntomas.

Aunque todos estos consejos pueden ayudar en un diagnóstico temprano, si se tienen dudas de poder estar padeciendo endometriosis, lo mejor es consultarlo con un profesional en ginecología.