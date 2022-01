El sérum más famoso de Clarins, ahora 35 euros más barato o cómo aprovechar los descuentos del 30% en toda su web

En nuestras rutinas de belleza, cada vez tienen más importancia productos que hace unos años pasaban desapercibidos. Ahora, no solo lavamos con cuidado el rostro con un jabón específico (¡y un cepillo de silicona que nos ayude a hacerlo con cuidado!), también necesitamos un tónico para preparar la piel, cremas hidratantes específicas o brumas que nos acompañen a lo largo de toda la jornada. Y, la verdad, es que todos ayudan a que nuestro cutis se veo más sano y bonito, ¡y eso nos encanta! ¿La única dificultad? Dar con el producto y la marca que le sienta bien a nuestra piel teniendo en cuenta el tipo o la reactividad.

Las firmas de lujo son las primeras que se nos vienen a la cabeza cuando tratamos de configurar una nueva rutina, dada la alta gama y calidad que ofrecen. Aunque, todo sea dicho, el bolsillo no siempre está preparado para afrontar su precio. Salvo que haya algún descuento importante... ¡como el que hemos encontrado en 20deCompras! Clarins, la conocida marca cosmética, ha aplicado un 30% de descuento en todos los productos para que puedas llevarte algunos de sus best sellers por menos dinero. ¿Qué opinas de llevarte el sérum del que todos hablan por 83 euros en vez de por 118?

El doble sérum de Clarins. Clarins

Y, sí, no es el único producto con un descuento del 30% de su web. Desde la firma de lujo han decidido aplicar esta rebaja tan suculenta a todo su catálogo para que, sea cual sea nuestro gusto o necesidades, podamos conseguirlo a un precio exclusivo. ¡Y es que no siempre tenemos la oportunidad de disfrutar de cosméticos de lujo con un ahorro de estas características! Eso sí, recuerda: los precios que aparecen fuera del carrito de compra no tienen aún aplicado el descuento, así que no olvides meterlo para comprobar por cuánto te sale. Además, ¿sabías que con cualquier compra desde Clarins te hacen un regalito? ¡Anímate a descubrirlo!

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Clarins y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.