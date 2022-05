El irrigador de dientes siempre encima: así es el modelo portátil de 30 euros que necesitas

La teoría la tenemos clara: cepillarnos los dientes después de cada comida, limpiar la lengua para evitar que en ella se acumulen partículas de suciedad y llevar a cabo otras rutinas que potencien nuestra salud bucodental. Somos conscientes de que con todas estas acciones podemos tener una boca sana y lucir nuestra mejor sonrisa. Pese a ello, no siempre las llevamos a cabo y terminamos reduciendo todo el cuidado de nuestros dientes al cepillado del final de la jornada que, si bien es reconocido por los expertos como el más importante del día, no es suficiente para una boca totalmente saludable.

La falta de costumbre o las ajetreadas rutinas son algunas de las causas que hacen que no tengamos una correcta higiene bucodental. Por no hablar de cuando salimos de viaje o a comer fuera de casa. Entonces, para la mayoría de personas este hábito pasa a un segundo plano y, aunque en todos los neceseres siempre hay un cepillo (mejor eléctrico para eliminar el sarro y la placa de forma más efectiva), no siempre se usa tanto como se debería. Pero no hay excusa que valga: los hábitos que potencian la salud bucodental no se pueden posponer. Y menos si tenemos a nuestra disposición soluciones que nos permiten llevar a cabo estas rutinas fácilmente.

Y, si eres de los que completas tu higiene bucal con un irrigador, el dispositivo que hoy te traemos en 20deCompras te interesa. Estos gadgets emplean agua a presión para eliminar todos los restos de suciedad y llevar a cabo una limpieza más profunda y son la mejor combinación junto con el cepillo para lograr una boca limpia. En Amazon hemos encontrado un modelo portátil (¡que cabe en la palma de tu mano!) para que puedas llevarlo siempre encima y que lucir tu mejor sonrisa sea cuestión de minutos.

Este irrigador tiene un tamaño compacto para poder llevarlo siempre encima. Amazon

Elígelo por...

Su tamaño de bolsillo . Gracias a su diseño con tanque de agua telescópico y boquilla de almacenamiento integrada, este modelo reduce el volumen del producto en comparación con productos similares, por lo que es muy cómodo de llevar. Eso sí, ¡sin renunciar a las prestaciones de los modelos más potentes! Con un chorro de alta presión, consigue eliminar hasta el 99.9 % de la placa de las zonas tratadas y mejorando la salud de las encías.

. Gracias a su diseño con tanque de agua telescópico y boquilla de almacenamiento integrada, este modelo reduce el volumen del producto en comparación con productos similares, por lo que es muy cómodo de llevar. Eso sí, ¡sin renunciar a las prestaciones de los modelos más potentes! Con un chorro de alta presión, consigue eliminar hasta el 99.9 % de la placa de las zonas tratadas y mejorando la salud de las encías. Tres modos de limpieza. Para adaptarse a casa usuario, el irrigador dental tiene modos suaves, medios y fuertes para que cada uno lo use de la forma que más le conviene a su salud bucodental. Además, es un modelo silencioso y a prueba de agua, por lo que podemos usarlo en cualquier lugar.

Para adaptarse a casa usuario, el irrigador dental tiene modos suaves, medios y fuertes para que cada uno lo use de la forma que más le conviene a su salud bucodental. Además, es un modelo silencioso y a prueba de agua, por lo que podemos usarlo en cualquier lugar. ¡Mucha autonomía! A pesar de su tamaño portátil y ligero, la potente batería de litio de este irrigador se puede utilizar continuamente durante 30 días una vez completamente la carga, en lo que tarda, aproximadamente, cuatro horas.

