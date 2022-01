Estos son los errores que cometemos al usar el cepillo de dientes eléctrico (¡y que favorecen la acumulación de placa!)

Llevan mucho tiempo entre nosotros, pero aún no sabemos usarlos bien. Después de años de debate y de haber tomado la decisión de dejar los manuales de lado, los cepillos eléctricos han pasado a formar parte de la mayoría de hogares. Y, la verdad, no es de extrañar. Ayudan a limpiar en profundidad zonas más difíciles, ofrecen una mayor comodidad de movimiento y ayudan a reducir la placa bacteriana, entre otros beneficios, si se usan como es debido. Pero, ¿sabías que si cometemos una serie de errores no conseguiremos eliminar el sarro e, incluso, favoreceremos la acumulación?

Para empezar, debes saber que no todos los cepillos eléctricos se sirven de la misma tecnología para acabar con la suciedad: está la sónica (a través de pequeñas vibraciones eliminar la placa) o la giratoria (la arrastran). De ello depende, precisamente, el tipo de movimiento que deberemos hacer, siempre desde la encía hacia el final del diente y evitando frotar (un error muy común), pues estos gadgets ya incluyen movimiento para lavar cada pieza y, si lo hacemos, podemos hacernos daño. Por eso, debemos huir de las opciones más sencillas, y optar por aquellos modelos que incluyen sensores de presión y temporizador, pues evitará que apretemos más de la cuenta o que nos cepillemos los dientes durante menos minutos de los debidos.

Ahora, ¿no sabes por dónde empezar a buscar un buen modelo con el que evitar estos errores? Tranquilo, desde 20deCompras hemos dado con un modelo de Oral-B que cumple todos estos requisitos y que, además, ahora está rebajado un 40% para que te lo lleves por solo 36 euros.

El Oral B Pro2 2000 Sensi UltraThin. Amazon

Este cepillo nos ayuda a limpiar nuestros dientes durante el mínimo tiempo necesario para conseguir una limpieza total gracias a su temporizador de dos minutos. De esta forma, nos obligamos a recorrer todos los rincones de la boca y a deshacernos de toda la suciedad. Otra de las ventajas de este modelo es que incluye control de presión que nos indica si estamos ejerciendo demasiada fuerza, para evitar que nuestras encías sufran en el proceso. Además, ofrece dos modos de cepillado: limpieza diaria y cuidado de las encías, para elegir el más adecuado según nuestras necesidades.

Pero si, además de una limpieza diaria, tus dientes necesitan recuperar la tonalidad blanca, la mejor opción es que apuestes por el modelo Pro 3 que incluye un programa específico con esta finalidad. Este modelo también ofrece un modo sensible, por lo que es perfecto para aquellos que sufren de sensibilidad dental pero que buscan una limpieza completa. Igual que el modelo anterior, este modelo cuenta con temporizador y control de presión para evitar daño en las piezas dentales. Y, ahora, también está rebajado en Amazon: de costar casi 70 euros, ahora puede ser tuyo por 50.

Oral B Pro 3. Amazon

