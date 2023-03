El indicador de la obesidad que predice el riesgo cardiovascular mejor que el índice de masa corporal

En los últimos años, ha venido dándose una cierta controversia sobre el modo de medir el sobrepeso o la obesidad en las personas. En buena parte, esta polémica respondía a un supuesto fenómeno llamado 'paradoja de la obesidad', según el cual las personas con un índice de masa corporal (IMC, la medida hasta ahora considerada estándar para evaluar el sobrepeso) mayor de 25kg/m² tenían mayores probabilidades de sobrevivir ante un fallo cardíaco que las personas con peso dentro de los valores considerados normales.

Adiós a la 'paradoja de la obesidad'

Sin embargo, un nuevo estudio publicado en el medio especializado European Heart Journal ha mostrado que esta diferencia parece desaparecer si, en lugar del IMC, se atiende a otro indicador: el ratio entre la circunferencia de la cintura y la altura del paciente.

Según los autores, la idea de la 'paradoja de la obesidad' parecía apoyar la noción de que, una vez que un paciente ha desarrollado problemas cardíacos, el tejido graso podría ejercer un cierto efecto protector. Esto, sin embargo, parece ir en contra de todo el resto del corpus de conocimiento sobre los mecanismos de las enfermedades cardiovasculares y de la obesidad.

Por el contrario, este hallazgo, apuntan los investigadores, implica que el IMC no resulta una medida tan fidedigna de la cantidad de tejido graso que posee un paciente; de hecho, se trata de un valor que ignora parámetros como la composición del cuerpo y la cantidad de elementos como hueso o músculo o como la distribución de la grasa corporal.

Medidas más eficaces

Así, los científicos tomaron una muestra de 1832 mujeres y 6567 hombres y tomaron medidas de valores como el IMC, el ratio entre cintura y altura, diferentes medidas antropométricas, tensión arterial, historial médico o tratamientos. Así, la supuesta ventaja en la supervivencia de las personas con un IMC superior al 25% desaparecía cuando se ajustaban los diferentes valores que se sabe que afectan al pronóstico cardiovascular.

Específicamente, la 'paradoja era mucho menos evidente cuando se atendía a valores como el ratio entre la circunferencia de la cintura y la altura; de acuerdo con este indicador, el 20% con más grasa tenía un riesgo un 39% mayor de ser hospitalizada por un fallo cardíaco que el 20% con menos grasa.

Las conclusiones, dicen, no sólo recalcan la idea de que una composición más grasa del cuerpo se asocia con peores pronósticos, sino que desafían la práctica extendida de medir el sobrepeso de las personas en base a su IMC, en lugar de emplear otras medidas que se relacionan de manera más evidente con la cantidad de tejido adiposo.

Referencias

Jawad H Butt, Mark C Petrie, Pardeep S Jhund, Naveed Sattar, Akshay S Desai, Lars Køber, Jean L Rouleau, Karl Swedberg, Michael R Zile, Scott D Solomon, Milton Packer, John J V McMurray, Anthropometric measures and adverse outcomes in heart failure with reduced ejection fraction: revisiting the obesity paradox. European Heart Journal (2023). DOI: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad083