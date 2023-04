El deporte que protege frente a la debilidad al envejecer, según expertos de Harvard

El envejecimiento es un proceso inevitable, en el que nuestro organismo y su salud se van deteriorando. Antes o después nos llega a todos; no obstante, la ciencia ha demostrado que nuestros hábitos vitales juegan un papel determinante en el modo y la velocidad a la que esto sucede.

Beneficios en el día a día

El ejercicio físico es un elemento fundamental de una vida sana, y una buena manera de asegurarse su práctica regular es emprendiendo el entrenamiento en algún deporte. En este sentido, y si lo que queremos es envejecer con la mejor calidad de vida posible, los expertos de la Universidad de Harvard señalan que el yoga podría ser una de las mejores opciones.

Tal y como publica la institución en su medio divulgativo The Harvard Gazette, una revisión de estudios aleatorizados y controlados llevada a cabo por investigadores del Brigham and Women's Hospital (Estados Unidos) ha encontrado que la práctica regular de yoga parece mejorar los predictores conocidos de la longevidad, como la velocidad al andar o la fuerza en las piernas.

No sólo los beneficios del yoga parecen indicar una mayor longevidad, sino que son notables en diversas actividades de la vida diaria; por ejemplo, según estas investigaciones, el yoga mejoraría la habilidad para levantarse de un asiento en las personas mayores o la resistencia al tiempo caminando.

Una práctica cuerpo-mente

Desde un punto de vista clínico, advierten los autores, la fragilidad en la avanzada edad se define como un conjunto de problemas de salud o de dificultades que afectan a la calidad de vida como conjunto.

Por ello, es lógico que deportes como el yoga, una práctica integrativa que impacta en múltiples áreas de la salud (por ejemplo, la práctica del yoga incluye ciertas formas de meditación, que afectan directamente a la función cognitiva), puedan mejorar las perspectivas ante síndromes como la fragilidad que tienen múltiples causas.

Así, recalcan que existe potencial para que este tipo de prácticas mente-cuerpo basadas en el movimiento como promotoras de un envejecimiento saludable a lo largo de toda la vida, dado que poseen beneficios tanto para la salud física como cognitiva.

Referencias

BWH Communications. Strong evidence that yoga protects against frailty. The Harvard Gazette (2023). Consultado online en https://news.harvard.edu/gazette/story/2023/03/strong-evidence-that-yoga-protects-against-frailty-in-older-adults/ el 05/04/2023