Estos son los ejercicios para ganar músculo sin máquinas ni pesas

El cuerpo humano es una herramienta poderosa en sí misma, y con la técnica adecuada, puede convertirse en la mejor pesa que jamás hayas utilizado para ganar masa muscular y mejorar tu fuerza y resistencia. Si buscas desarrollar músculos sin la necesidad de equipos costosos o pesas, puedes lograrlo con una serie de consejos y ejercicios que te ayudarán a lograr tus objetivos de manera efectiva.

Un estudio publicado en la revista científica The Journal of Physiology ha demostrado que no es necesario invertir grandes cantidades de tiempo ni dinero para mejorar la forma física. Según este estudio, los entrenamientos HIIT (entrenamiento de intervalos de alta intensidad) que duran tan solo 20 minutos y utilizan el propio peso corporal pueden ser iguales de efectivos que los entrenamientos dirigidos por un instructor.

Los entrenamientos HIIT son conocidos por su alta intensidad, donde se alternan breves períodos de actividad intensa con períodos de descanso. Estos entrenamientos son altamente efectivos para quemar calorías y mejorar la condición cardiovascular.

Otro estudio, publicado en octubre de 2020 en el Journal of Strength and Conditioning Research, reveló que solo se requieren dos sesiones de entrenamiento a la semana para fortalecerse de manera significativa.

Por tanto, puedes incorporar el ejercicio en tu rutina diaria de manera eficiente, sin gastar excesivo tiempo ni dinero, y ganar músculo. Puedes entrenar utilizando tu propio peso corporal, realizando ejercicios como flexiones, sentadillas, abdominales y saltos.

Ejercicios funcionales para ganar masa muscular

El enfoque clave para ganar masa muscular sin pesas es el uso de ejercicios funcionales que trabajan en varios grupos musculares al mismo tiempo en lugar de músculos aislados. Aquí tienes algunos ejercicios que puedes incorporar a tu rutina:

Ideal para trabajar las piernas, las sentadillas es un ejercicio básico y completo a incluir en cualquier entrenamiento Myprotein

Sentadillas: Las sentadillas son excelentes para desarrollar los músculos de las piernas y glúteos. Mantén la espalda recta, los pies separados a la anchura de los hombros y flexiona las rodillas hasta llegar a un ángulo de al menos 90 grados. Luego, vuelve a la posición inicial.

Zancadas: Mantente de pie con la espalda recta y da un paso hacia adelante con una de las piernas. Flexiona ambas rodillas y baja el cuerpo hacia el suelo. Luego, regresa a la posición inicial. Este ejercicio trabaja los músculos de las piernas y los glúteos.

Un hombre joven realizando abdominales en su casa. Getty Images

Abdominales: Acuéstate boca arriba con las piernas flexionadas y los brazos detrás de la cabeza. Levante el tronco, utilizando los abdominales para realizar el movimiento. Puedes utilizar los brazos como impulso si es necesario.

Una joven haciendo ejercicio en casa. Getty Images/iStockphoto

Fondos: Este ejercicio se centra en los tríceps y los músculos del pecho. Colócate de espaldas a un objeto sólido, como una silla o una mesa, y apóyate en él con las manos. Flexione los codos para subir y bajar el cuerpo, manteniendo las piernas extendidas.

Flexiones de brazos: Realiza flexiones boca abajo, apoyando las palmas de las manos en el suelo y manteniendo las piernas extendidas o flexionadas, según tu nivel de fuerza. Flexiona los codos para bajar y subir el cuerpo. Este ejercicio trabaja los músculos del pecho, tríceps y hombros.

Escaleras: Subir y bajar escaleras es un excelente ejercicio cardiovascular que también puede ayudar a fortalecer las piernas. Mantenga un ritmo constante durante al menos 5-10 minutos para obtener beneficios significativos.

Consejos adicionales para ganar músculo sin pesas

Estos son algunos consejos adicionales para maximizar tus resultados al desarrollar músculo sin pesas:

Aumenta las repeticiones: Para lograr el crecimiento muscular, incrementa el número de repeticiones por serie a medida que avanzas en tu entrenamiento. Esto aumentará la tensión en los músculos.

Haz repeticiones concentradas: Enfócate en la técnica y la concentración durante tus repeticiones para generar una mayor tensión muscular y obtener resultados más efectivos.

Según advierten los preparadores físicos, para ganar masa muscular sin pesas se requiere tiempo, dedicación y paciencia.