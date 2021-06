Druni tiene el secreto (¡al 50%!) para equilibrar e iluminar el rostro: el estuche con cosméticos infalibles para lograrlo

Conseguir un tono uniforme en nuestra piel no es una tarea sencilla y menos ahora que, con el verano, nos exponemos más al sol. Esto puede provocar, sin la protección adecuada, manchas en la piel que nos alejan de ese bronceado igualitario en todo nuestro cuerpo. Aunque el sol no es el único que puede provocarlas puesto que, con el paso de los años, la piel del rostro va perdiendo color, brillo e iluminación por lo que, además de un cosmético con efecto antiarrugas, no está de más que incorpore en su formulación ingredientes específicos para realizar un tratamiento revitalizador.

De hecho, muchas firmas tienen gamas específicas destinadas a devolver el equilibrio a nuestro rostro. Gracias a estos tratamientos, y a una buena rutina diaria que, por supuesto, incluya una limpieza facial con un cepillo eléctrico que contribuya a eliminar toda la suciedad. Claro que son muchos los que no se dedican estos tratamientos por pensar que están fuera del alcance de su bolsillo... ¡y nada más lejos de la realidad! Sirva de ejemplo el estuche de Dr Irena Eris que hemos encontrado rebajado a mitad de precio en Druni: contiene tres cosméticos que equilibran el tono del rostro y lo iluminan por menos de 45 euros. ¿Quieres saber qué contiene?

Este estuche contiene productos iluminadores. Druni

¿Qué me voy a encontrar?

Antes de descubrir los tres cosméticos que dan forma a este pack de Irena Eris, hay que saber que forma parte de una innovadora línea de cosméticos rejuvenecedores que reducen eficazmente la decoloración, equilibran el tono e iluminan sutilmente la piel. Una opción ideal para aquellos que ya tienen alguna manchita, pero también para los que quieren prevenirlas. Pero, ¿cómo lo consigue? Con la combinación de este kit de un buen limpiador y dos cremas especialidades.

La crema de día Lumissima Brightening & Anti-Aging SPF 20 . Esta crema de día unifica el color de la piel y suaviza intensamente las arrugas, haciendo que la piel se vuelva radiante y adquiera un aspecto visiblemente más joven. Además, gracias al novedoso complejo Pigment-Block, nivela las manchas de pigmentación y aclara ligeramente la piel al mismo tiempo que impide la formación de nuevas decoloraciones.

. Esta crema de día unifica el color de la piel y suaviza intensamente las arrugas, haciendo que la piel se vuelva radiante y adquiera un aspecto visiblemente más joven. Además, gracias al novedoso complejo Pigment-Block, nivela las manchas de pigmentación y aclara ligeramente la piel al mismo tiempo que impide la formación de nuevas decoloraciones. La crema de noche Lumissima Whitening & Regenerating Night Cream. Este cosmético aprovecha el ciclo natural nocturno de regeneración cutánea para dirigir los procesos de regeneración hacia una reducción de las arrugas y las decoloraciones a múltiples niveles. Cabe destacar que las matriquinas de señales contenidas en la crema aumentan la producción de proteínas de la matriz extracelular y mejoran la reticulación de la piel.

Este cosmético aprovecha el ciclo natural nocturno de regeneración cutánea para dirigir los procesos de regeneración hacia una reducción de las arrugas y las decoloraciones a múltiples niveles. Cabe destacar que las matriquinas de señales contenidas en la crema aumentan la producción de proteínas de la matriz extracelular y mejoran la reticulación de la piel. El limpiador Cleanology Bi-phase. El desmaquillante bifásico suave, basado en extractos de bambú, loto y nenúfar, es ideal para eliminar el maquillaje de la piel sensible debajo de los ojos y los párpados.

