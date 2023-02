A nuestra rutina de belleza diaria le damos la importancia que tiene: mucha. Sabemos que la salud de nuestra piel depende, en gran medida, de los cuidados que le demos en particular, desde un par de limpiezas a fondo para eliminar cualquier rastro de suciedad hasta los sérums que aplicamos teniendo en cuenta las necesidades que nuestro tipo de cutis exige. También somos conscientes de que, si somos constantes y aprendemos a leer los cambios de nuestro cutis (aparición de rojeces, granitos, descamaciones...) podremos adelantarnos a futuros problemas y, sí, también retrasar los signos de la edad.

Que tenemos claro que la arruga no solo es bella, también natural y que, por tanto, tarde o temprano hará acto de presencia. Pero si podemos lograr que sea dentro de más tiempo... ¡mejor! Por eso, cuando elegimos cosméticos para añadir a nuestras rutinas, es muy importante que atendamos a los ingredientes que incluyen para dar con aquellos que combaten de forma directa los surcos y pliegues de la piel al tiempo que le aportan luminosidad y jugosa. ¿Una de nuestras combinaciones favoritas? La vitamina B3 y el retinol.

Ambos activos potencian la hidratación del cutis para que los tejidos se mantengan firmes y tersos, uno procurando los cuidados durante el día y otro durante la noche. Una combinación ganadora que, ahora, puedes conseguir en un mismo pack si acudes al catálogo de Amazon donde han rebajado un 30% un set de Olay que incluye ambos ingredientes formulados en dos cremas hidratantes, Regenerist y Retinol24. ¿Sabes que hoy solo cuesta 34 euros en vez de los 50 habituales?

Este 'pack' tiene una rebaja de más de 15 euros. Amazon

Si hay algo por lo que nos encanta este pack, además de por combinar los beneficios de la vitamina B3 y el retinol en una rutina para apostar por una piel hidratada y jugosa, es su precio. Gracias al descuento del 31% en Amazon, hoy puedes llevarte los dos botes de 50 mililitros por poco más de 34 euros, lo que supondría que cada uno nos saldría a un precio de 17,16 euros. Pero es que, con las mismas dimensiones, pueden encontrarse más caros en la web de Amazon si se deciden comprar por separado: la crema de Olay Regenerist tiene ahora un precio de 25,60 euros en Amazon frente a los 26,96 de la Retinol24.

Cómo se combinan las cremas de Olay

Lo mejor de este pack es que está pensado para garantizar una rutina de belleza perfecta durante todo el día. Eso sí, cada una cumple una función a una hora determinada, debido a que no cuentan con la misma formulación ni basan su éxito en los mismos principios activos. Por ejemplo, el bote rojo es el de Olay Regenerist y está pensado para aplicar por las mañanas, con la piel bien limpia y después de haber aplicado otros cosméticos específicos. ¿Los motivos? Que está enriquecida con vitamina B3 (niacinamida) y péptidos en una fórmula capaz de capturar la humedad para mantener la hidratación en la piel en profundidad durante 24 horas, renovando y reafirmando visiblemente el cutis.

Sin embargo, el bote azul es el de Retinol24 y, como la mayoría de cosméticos que incluyen este potente antiedad, es mejor aplicarlo por la noche ya que es un ingrediente fotosensible. Así, para que sea efectivo, es fundamental lavar bien la cara para desobstruir los poros, aplicar sérum y después una porción de crema del tamaño de un garbanzo que hay que extender hasta su completa absorción (exceptuando la zona de la ojera).

Eso sí, si apostamos por esta rutina completa, hay que asegurarse de combinarla a diario con una crema con SPF, ya que el complejo de retinoides puede hacer que tu piel sea más sensible a la luz solar. Además, este es un gesto que no deberíamos olvidar ni en invierno ni en verano pes la radiación está presente durante todo el año y exponer la piel no es una opción.

