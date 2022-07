Cuánto se tarda en dar negativo en covid

La séptima ola de la pandemia del coronavirus ha provocado un incremento de los contagios debido a dos subvariantes de ómicron que son las responsables de este repunte de casos positivos: BA.4 y BA.5. Estas nuevas cepas son más contagiosas que las anteriores, aunque sus efectos parecen ser más leves, debido también al alto porcentaje de inmunidad en la población adquirido por las vacunas e infecciones previas.

El cuadro sintomático es similar al de otras variantes, aunque una de las novedades de estas cepas es que el periodo de incubación es más reducido y los síntomas duran más días. Dolor de garganta, tos, diarrea, dolor de cabeza, fiebre, congestión o secreción nasal son los síntomas más comunes de estos sublinajes.

La expansión de esta ola silenciosa ha generado un aumento de la demanda de test de antígenos en las farmacias pero, ¿cómo se comporta? ¿Cuánto tiempo se tarda en dar negativo en una prueba diagnóstica?

¿Por qué es más contagiosa?

Estas subvariantes se pueden transmitir con una carga viral más reducida y son más contagiosas porque evaden mejor la inmunidad del sistema inmune, detalla el Ministerio de Sanidad en su última actualización. Por ello, pueden transmitirse antes de que puedan ser detectadas en una prueba de antígenos.

En este sentido, dependiendo de la carga viral del paciente y de la evolución de la propia enfermedad, tardará más o menos días en que el resultado de un test sea negativo. En el caso de los test de antígenos, se recomienda su uso cuando la persona presente sintomatología compatible con la enfermedad y esté en la fase más infecciosa.

Esto explicaría por qué existen casos que ofrecen un falso negativo en personas que sí tienen infección. "Puede ocurrir cuando la carga viral es muy baja o cuando han pasado más de siete días desde el inicio de la infección", indica la AEMPS. Este tipo de pruebas rápidas tienen una sensibilidad menor que el PCR, por lo que es posible un resultado falso negativo si el número de virus de la muestra es bajo, "lo que ocurre durante los días iniciales o finales de la infección".

Aunque ya no es necesario guardar aislamiento domiciliario o cuarentena, resulta crucial saber durante cuánto tiempo la carga viral es elevada para evitar contagiar a otras personas.

Un estudio de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido desveló que después de cinco días desde el inicio de los síntomas, una persona contagiada tiene un 31% de posibilidades de seguir contagiando. Después de una semana, esta posibilidad se reducía al 15% y pasados 10 días, el riesgo de contagio era de entre 1% y un 5%.

"Ahora hasta que el cuadro clínico está avanzado y la sintomatología es más importante, no se ve el positivo y hay más falsos negativos. Hasta que la carga viral no es intensa y más alta de lo que era en otras olas, la prueba no detecta el contagio", explica a 'Heraldo de Aragón' el epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza, Nacho de Blas.