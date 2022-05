Cuánto se debe bañar al recién nacido: las mejores horas para el bebé

¿Cuánto se debe bañar al recién nacido? ¿Todos los días o cuándo lo necesite? Estas preguntas son frecuentes y es que hay muchos mitos sobre si lavarlo a diario es malo para su piel, por ejemplo, que es importante desterrar. Como dejan claro desde la AEPED, todavía "no existe un consenso sobre cada cuánto hay que bañar a un recién nacido".

El baño debe ser regular

Algo en lo que sí coinciden asociaciones como la AEPED es en que el baño debe ser regular para asegurar la adecuada higiene del bebé. En verano, por ejemplo, puede sudar o puede sufrir escapes con los pañales para lo que se necesitará un buen baño. Esto mantendrá su piel limpia y seca.

Pero, ¿cuándo se debe bañar al recién nacido? Dependerá de sus necesidades. Si se mancha todos los días, el baño será diario, pero en caso contrario puede ser cada 2 días o incluso extenderse algo más.

¿Es dañino para su piel bañarlo a diario?

Esta es una duda generalizada y la respuesta es que no. Siempre y cuando se utilicen jabones neutros y se aplique tras el baño una crema que humecte la delicada piel del recién nacido no habrá problema. Eso sí, hay que cerciorarse bien de que en la piel no quede resto de humedad.

El baño diario no tiene riesgos para el bebé siempre y cuando se humecte la piel y se usen productos respetuosos con ella. Por lo tanto, la frecuencia del baño en recién nacidos dependerá de la decisión que tomen los progenitores. Sabrán mejor que nadie lo que necesita su bebé.

Baño por la noche ¿la mejor hora?

Tampoco hay una afirmación rotunda sobre cuál es la mejor hora para bañar al recién nacido. No obstante, es verdad que hacerlo por la noche, antes de la última toma y de dormir, puede favorecer su relajación y mejorar su descanso. Si es un bebé al que le cuesta conciliar el sueño, tal vez bañarlo por la noche sea una buena idea que probar.

A pesar de esto, el baño por la mañana o a media tarde también es positivo. Antes de que tome la siesta o en cualquier instante en el que lo necesite, porque se ha ensuciado, el baño está recomendado. Por lo tanto, no hay una hora mejor que otra, esto dependerá de diferentes factores.

¿Puede el baño estresar al bebé?

Hay bebés que lloran mucho cada vez que se les baña, ya sea porque les desagrada el contacto con el agua o porque no les gusta el cambio de ropa y esto les incomoda. Cuando esto sucede es importante reflexionar sobre cuánto se debe bañar al recién nacido y si necesita el baño diario.

En el caso de que la respuesta sea afirmativa conviene comprobar que la temperatura del agua es la idónea, que la habitación no esté fría y que se baña al bebé con mucha suavidad envolviéndolo en una toalla al final para secarlo con delicadeza. Esto puede reducir su malestar.

No podemos afirmar, por tanto, que hay una hora mejor o peor, tampoco si bañar cada dos días al bebé es más recomendable. Todo dependerá de las necesidades del recién nacido y si al bañarlo por la noche se relaja y duerme mejor, pues quizás esta sea la mejor hora del baño para él.