¿Es necesario usar jabón a diario para bañar al bebé?

Muchos progenitores tienen dudas sobre usar jabón a diario para bañar al bebé. Se preguntan si este puede irritar su piel, sobre todo, si necesitan darle un baño diario. Si bien "el baño es una parte importante de la higiene de los niños", tal y como afirma la Asociación Española de Pediatría (AEPED), conviene prestar atención a elementos tan básicos como es el usar jabón a diario.

¿Cómo debe ser el jabón para los bebés?

Un aspecto que hay que tener en cuenta es el tipo de jabón que se va a usar para bañar al bebé. Este no debe ser el mismo que utilizan los adultos por una razón muy clara: la piel del bebé es más delicada. Por eso, conviene comprar productos destinados a la higiene personal de los bebés y atender a algunos aspectos básicos para que la elección del jabón sea la mejor.

La AEPED aconseja que los jabones elegidos sean suaves y que tenga pH neutro. Además, es preferible elegir un jabón sin olores que uno que los tenga, ya que con el primero se están minimizando las posibilidades de que contenga agentes que puedan llegar a irritar la piel. Aplicarlo con la mano es una buena idea, aunque hay esponjas para la higiene de los bebés muy suaves.

¿Es necesario bañarlos a diario?

Desde la AEPED no ponen impedimentos para que se bañe a los bebés a diario. No obstante, insisten en que "por debajo de los seis meses no es necesario el baño diario, ya que a esta edad se ensucian muy poco". Sin embargo, añaden que esto dependerá de las preferencias de los progenitores y de cuánto se ensucie el bebé. Si es todos los días, no hay ningún problema en bañarlos.

"Por debajo de los seis meses no es necesario el baño diario, ya que a esta edad se ensucian muy poco"

Siempre que se tengan en cuenta las características de los jabones para bebés (libre de irritantes, con pH neutro y suaves) es posible que el baño sea diario. La capa protectora de su piel no correrá peligro si se utilizan los productos orientados a sus necesidades y si después del baño se les humecta la piel. Un paso muy importante para que esta se mantenga hidratada.

El jabón no es lo único que importa

A pesar de todas las dudas que puede generar el usar jabón a diario para bañar a los bebés, si hay progenitores que no lo hacían por miedo a irritar excesivamente su piel deben saber que hay otros elementos a los que prestar atención. El agua, por ejemplo, nunca debe exceder los 38ºC, según recomienda la AEPED. Asimismo, el baño debería durar solo unos pocos minutos.

La toalla que se utiliza también importa. Esta debe ser muy suave y lo ideal es secar al bebé con pequeños toques haciendo hincapié en las axilas, ingles, genitales y cuello para evitar que queden restos de humedad, como aconseja la AEPED. Estos son elementos que deben tenerse en cuenta para proteger al máximo la delicada piel del bebé, pues el jabón no es lo único que importa.

Siempre que se sigan las recomendaciones de la AEPED no hay ningún problema para que los bebés puedan disfrutar de un baño diario si así lo necesitan o lo deciden sus progenitores. El baño es esencial para su higiene. Los mantiene limpios, aseados y les proporciona un gran bienestar.