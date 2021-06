Cuál es la mejor vacuna contra la Covid, según los expertos

El proceso de vacunación contra la Covid-19 va viento en popa en todo el mundo occidental, entre otros motivos por la proliferación de varias fórmulas. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen... pero ¿cuál de ellas es la mejor?

Wen Shi Lee y Hyon Xhi Tan, del The Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, han intentado dar respuesta a esta pregunta en un artículo publicado por The Conversation y recogido por Science Alert.

Los expertos se preguntan primero cómo definir 'mejor'. "¿Significa eso que la vacuna le protege mejor de enfermedades graves? ¿La que te protege de cualquier variante que esté circulando cerca de ti? ¿La que necesita menos dosis de refuerzo? ¿La de tu grupo de edad? ¿O es completamente otro motivo?", se preguntan en su artículo.

"La respuesta sincera a qué vacuna Covid es la 'mejor' es simplemente la que está disponible para usted en este momento", dicen los expertos, que justifican en su artículo por qué es tan difícil realizar una afirmación rotunda.

"Los resultados de los ensayos clínicos solo llegan hasta cierto punto. Uno podría pensar que los ensayos clínicos podrían proporcionar algunas respuestas sobre qué vacuna es 'mejor', en particular los ensayos grandes de fase 3 utilizados como base para la aprobación por las autoridades reguladoras de todo el mundo", dicen.

"Estos ensayos, por lo general en decenas de miles de personas, comparan la cantidad de casos de Covid-19 en personas que reciben la vacuna con las que reciben un placebo. Esto da una medida de eficacia, o cómo de bien funciona la vacuna bajo las condiciones estrictamente controladas de un ensayo clínico", afirman.

"Y sabemos que la eficacia de las diferentes vacunas Covid difiere. Por ejemplo, aprendimos de los ensayos clínicos que la vacuna de Pfizer informó una eficacia del 95% en la prevención de los síntomas, mientras que AstraZeneca tuvo una eficacia del 62 al 90%, según el régimen de dosificación", dijeron.

"Pero la comparación directa de los ensayos de fase 3 es compleja, ya que se llevan a cabo en diferentes lugares y momentos. Esto significa que las tasas de infección en la comunidad, las medidas de salud pública y la combinación de distintas variantes virales pueden variar. Los participantes del ensayo también pueden diferir en edad, origen étnico y posibles afecciones médicas subyacentes", explican los expertos.

Comparación en el mismo ensayo

"Una forma de comparar directamente la eficacia de las vacunas es realizar estudios comparativos. Estos comparan los resultados de las personas que reciben una vacuna con los que reciben otra, en el mismo ensayo", reflexionan.

"En estos ensayos, la forma en que medimos la eficacia, la población de estudio y todos los demás factores es la misma. Por lo tanto, sabemos que cualquier diferencia en los resultados debe deberse a diferencias entre las vacunas", dicen.

"Por ejemplo, se está llevando a cabo un ensayo directo en el Reino Unido para comparar las vacunas AstraZeneca y Valneva. Se espera que la fase 3 del ensayo se complete a finales de este año", revelan.

"Hasta que esperemos los resultados de los estudios comparativos, podemos aprender mucho de cómo funcionan las vacunas en la comunidad en general, fuera de los ensayos clínicos. Los datos del mundo real nos informan sobre la efectividad de la vacuna (no sobre la eficacia). Y la efectividad de las vacunas se puede comparar en países que han implementado diferentes vacunas para las mismas poblaciones", indican.

"Lo que a primera vista parece 'mejor' según los resultados de eficacia de los ensayos clínicos no siempre se traduce en el mundo real"

"Por ejemplo, los últimos datos del Reino Unido muestran que las vacunas Pfizer y AstraZeneca tienen una eficacia similar. Ambos previenen de manera confiable los síntomas de Covid-19, la hospitalización y la muerte, incluso después de una sola dosis. Por tanto, lo que a primera vista parece 'mejor' según los resultados de eficacia de los ensayos clínicos no siempre se traduce en el mundo real", dicen.

"Es probable que la vacuna que reciba hoy no sea la última. A medida que la inmunidad disminuye naturalmente después de la inmunización, serán necesarios refuerzos periódicos para mantener una protección eficaz", dicen.

"Ahora hay datos prometedores en España de que las vacunas combinadas son seguras y pueden desencadenar respuestas inmunitarias muy potentes. Por tanto, esta puede ser una estrategia viable para mantener una alta eficacia de la vacuna a lo largo del tiempo", dicen estos expertos.

"Ahora hay datos prometedores en España de que las vacunas combinadas son seguras"

"En otras palabras, la 'mejor' vacuna podría ser de hecho varias vacunas diferentes. Los virus variantes han comenzado a circular y, aunque las vacunas actuales muestran una protección reducida contra estas variantes, aún protegen. Las empresas, incluida Moderna, están actualizando rápidamente sus vacunas para administrarlas como refuerzos específicos de variantes para combatir esto", revelan.

"Por lo tanto, si bien una vacuna podría tener una mayor eficacia en un ensayo de fase 3, esa vacuna podría no ser necesariamente la 'mejor' para proteger contra futuras variantes de preocupación que circulan cerca de usted", dicen.

La mejor, la que tenga disponible

"Es completamente racional querer la 'mejor' vacuna disponible. Pero la mejor vacuna es la que está disponible para usted en este momento porque evita que contraiga Covid-19, reduce la transmisión a los miembros vulnerables de nuestra comunidad y reduce sustancialmente su riesgo de enfermedad grave", dicen.

"Esperar la vacuna perfecta es una ambición inalcanzable"

"Todas las vacunas disponibles hacen este trabajo y lo hacen bien. Desde una perspectiva colectiva, estos beneficios se ven agravados. Cuantas más personas se vacunen, más inmune se vuelve la comunidad (también conocida como inmunidad colectiva), lo que reduce aún más la propagación de la Covid-19", dicen.

"La pandemia mundial es una situación muy dinámica, con variantes virales emergentes de preocupación, suministro de vacunas mundial incierto, acción gubernamental irregular y potencial de brotes explosivos en muchas regiones.

"Esperar la vacuna perfecta es una ambición inalcanzable. Cada vacuna administrada es un paso pequeño pero significativo hacia la normalidad global", concluyen.