Consultorio de Sexo: "Por timidez llevaba 20 años sin relación, ahora sí estoy con una mujer y, aunque lubrico, no eyaculo"

Clítoris 'acostumbrado'

PREGUNTA Hace un tiempo que, dentro de mis prácticas sexuales, he incorporado junto a mi pareja el uso de juguetes; sin embargo, he notado que mi cuerpo ya no reacciona igual en intensidad y rapidez o eficacia. ¿El clítoris se 'acostumbra' a esa sensación y deja de percibirla o qué ocurre?

RESPUESTA DEL EXPERTO La vulva es el conjunto de los órganos genitales de la mujer y dentro de la misma se encuentra el clítoris. El clítoris es un órgano extremadamente sensible y específicamente diseñado para el placer; contiene miles de terminaciones nerviosas.

El clítoris no se “acostumbra”, quien se acostumbra es tu deseo por llegar de modo fácil al orgasmo Es decir, utilizar juguetería erótica no requiere un clima emocional, relacional y erótico de alto voltaje, por ello es un recurso eficaz si se quiere llegar al orgasmo de forma rápida, cómoda y sin llegar a sentirse especialmente excitada.

Igualmente debo indicarte que si tu aprendizaje orgásmico ha sido desde siempre con juguetería erótica, no siempre es fácil llegar al orgasmo de otras maneras, que suelen requerir otros tiempos y en ocasiones otras manos.

En resumen, lo importante es disfrutar del placer con sus vaivenes e intensidades diferentes.

Erección si hay buen busto

PREGUNTA Tengo 22 años. Anteriormente yo era una persona muy activa sexualmente, estuve con muchas mujeres diferentes, una media de tres por semana y todas quedaban satisfechas. También tuve una relación estable de 3 años, perfecta en el plano sexual.

Cuando tenía 21 años y ya con mi ex pareja tuve un fallo de excitación y me surgieron pensamientos obsesivos en cuanto a dejarla insatisfecha. Desde entonces mi vida sexual se ha llenado de inseguridades. He tratado de estar con mujeres que me atraían pero me entran las inseguridades y pierdo la erección.

Incluso pensé que era gay, pero no me atraen los hombres. Ahora solo tengo buena erección viendo videos de mujeres que me atraen, en general exuberantes y con buen culo y gran busto. ¿Cree que es posible que sufra un trastorno sexual? Adrián.

RESPUESTA DEL EXPERTO Si un hombre tiene erecciones cuando se masturba, tiene erecciones al despertar y tiene erecciones espontáneas, casi podemos deducir que no hay causas orgánicas que justifiquen su dificultad de erección en un contexto relacional.

Indicas que siempre han ido bien tus encuentros eróticos con tus parejas hasta que un día con una pareja, presumiblemente significativa, tuviste una dificultad en la excitación con subsiguiente pérdida de erección.

Este acontecimiento, que podría explicarse por muy diversas razones, generó en ti una intensa y excesiva preocupación / obsesión, que condicionó tu siguiente encuentro sexual, con el resultado de un nuevo fallo eréctil. Desde ese día perdiste el sentido del juego erótico y afrontaste los siguientes encuentros con una lógica preocupación por cómo iban a ir las cosas en el terreno íntimo y pasaste de “ir a jugar a ir a probar”.

Entran en juego dos elementos antagónicos: el deseo y el miedo; en ese duelo siempre acaba ganando el miedo y surge la ansiedad, la cual origina una respuesta de vaciado vascular que se traduce en tu pérdida de erección.

El que tengas buena erección con la masturbación es razonable, porque en un contexto de erotismo individual no sientes la presión de “tener que tener” una erección, y eso independientemente de que sea acompañado de imágenes pornográficas o fantasías.

En tu caso, un sencillo asesoramiento sexológico, unido a un apoyo farmacológico inicial, te permitiría ir recuperando la confianza perdida, para gradualmente ir dejando la medicación, de modo paralelo a la restauración de la tranquilidad y la confianza en el plano relacional.

Exceso de lubricación

PREGUNTA Desde los 41 años nunca he estado con una mujer por mi timidez y ahora con 62 años estoy con una mujer. En mi relación sexual con ella lubrico mucho pero no me “corro”. ¿Por qué lubrico tanto? Soy varón.

RESPUESTA DEL EXPERTO El semen se compone de espermatozoides, fabricados en los testículos, y secreciones elaboradas por la próstata y vesículas seminales. Previamente a la emisión del semen (eyaculación) sale un líquido pre-seminal y viscoso originado en las glándulas de Cowper con función lubrificante y que con toda seguridad corresponde al que haces referencia en tu consulta.

Una lubricación “excesiva” no debería preocuparte más allá de que preferirías fuese menor. En tu caso habría que valorar esta situación de “no eyaculación”. Si puedes eyacular en un contexto de erotismo individual (masturbación) y no en un contexto relacional, la causa puede obedecer a diversos factores psico-sexuales que convendría concretar y definir: ansiedad, mente dispersa, aprendizaje peculiar de tu orgasmo, niveles de amor y/o estrés relacional…

Si no puedes eyacular en ningún contexto erótico podríamos pensar en alguna causa orgánica de tipo infeccioso, hormonal o como efecto colateral de alguna cirugía o toma de fármacos. Mi sugerencia es que acudas a un servicio de atención sexológica donde te concretarán las causas de tu dificultad y permitirán realizarte una terapia sexual personalizada.